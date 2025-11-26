Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Opitý vodičovi v bratislavskej Petržalke spôsobil nehodu: Namerali mu takmer 3,3 promile alkoholu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
TASR

BRATISLAVA - Obvineniu čelí 42-ročný Michal B. z Bratislavy, ktorý pod vplyvom alkoholu spôsobil v utorok (25. 11.) dopravnú nehodu na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke. Vodičovi namerali takmer 3,3 promile, čo je z medicínskeho hľadiska stav ťažkej opitosti. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Podľa doterajších informácií sa vodič dostatočne nevenoval riadeniu a prednou časťou auta narazil do zaparkovaného nákladného vozidla. „Následne bol podrobený dychovej skúške. Tú sa vodičovi podarilo úspešne vykonať až na niekoľký pokus,“ priblížila Bartošová.

Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde voči nemu vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.

TK strany SaS: Aktuálna politická situácia
TK strany SaS: Aktuálna politická situácia
Správy
Bábkové divadlo Košického kraja uvedie premiéru inscenácie Daisy Mrázkovej - Nádherný utorok
Bábkové divadlo Košického kraja uvedie premiéru inscenácie Daisy Mrázkovej - Nádherný utorok
Správy
Mesto pre extrémny dážď vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity
Mesto pre extrémny dážď vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity
Správy

Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
FOTO Hasiči zasahovali pri požiari
Hasiči zasahovali pri požiari elektrokolobežky v bytovom dome v Petržalke
Domáce
V Bratislavskom kraji rapídne stúpa počet prípadov chrípky a respiračných ochorení – najviac medzi deťmi
V Bratislavskom kraji rapídne stúpa počet prípadov chrípky a respiračných ochorení – najviac medzi deťmi
Bratislava

Milan Mazurek, Milan Uhrík,
Rebríček proruských poslancov otriasol Bruselom: Slovákov zaradili medzi TOP kolaborantov, víťazom je náš influencer
Zahraničné
FOTO Obytný komplex zachvátili masívny
Obytný komplex zachvátili masívny požiar! Hlásia najmenej štyri obete, ďalší sú stále uväznení
Zahraničné
Aktivisti v Austrálii spochybňujú
Aktivisti v Austrálii spochybňujú zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov
Zahraničné
Sergej Lavrov
PRVÁ reakcia Ruska na mierový plán pre Ukrajinu je tu: Lavrov hovorí o PREMÁRNENEJ šanci Európanov
Zahraničné

Zuzana Strausz Plačková
Plačkovej vianočná výzdoba: Pozrite na ten stromček... Totálny GÝČ!
Domáci prominenti
James Van Der Beek
Herec bojujúci s rakovinou v 3. štádiu potešil fanúšikov: Zotavuje sa... Ukázal úsmev aj energiu!
Zahraniční prominenti
Petra Dubayová
Peťa Dubayová úprimne o MATERSTVE: Aká je moja Vesna a aký je Jablonský otec!
Domáci prominenti
Nicole Scherzinger
Vtipný moment na koncerte Nicole Scherzinger: Tento muž pobavil celý internet!
Zahraniční prominenti

Tajomná kamenná koruna Apúlie.
Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou
dromedar.sk
Mozgová výzva roka: Dokážete
Mozgová výzva roka: Dokážete odhaliť kamienok medzi kávovými zrnami skôr než za 10 sekúnd? Ak áno, máte oči ostreľovača
Zaujímavosti
NAJVÄČŠÍ časový skok v
NAJVÄČŠÍ časový skok v dejinách: Prečo v októbri TOHTO ROKA zmizlo 10 dní? Pravdu pozná len história
Zaujímavosti
Zabudnite na geografiu zo
Zabudnite na geografiu zo školy: Vedci potvrdili EXISTENCIU ôsmeho kontinentu! Skrýval sa nám pred očami celé stáročia
Zaujímavosti

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce

Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Réway skončil v Liptovskom Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom, všetci ma poznáte
Réway skončil v Liptovskom Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom, všetci ma poznáte
Tipsport liga
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
Tipsport liga
Belasí sa pokúsia uchmatnúť prvé body v Konferenčnej lige: Cítim, že to môže byť dobrý večer pre Slovanistov
Belasí sa pokúsia uchmatnúť prvé body v Konferenčnej lige: Cítim, že to môže byť dobrý večer pre Slovanistov
Konferenčná liga

Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Motivácia a inšpirácia

Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Veda a výskum
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Filmy a seriály
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
Bezpečnosť
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Bezpečnosť

Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Údržba a opravy
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Ďalšie zo Zoznamu