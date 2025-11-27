Orbán bude v Subotici rokovať so srbským prezidentom Vučičom o dodávkach ropy

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa vo štvrtok stretne v Subotici so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a s predstaviteľmi vojvodinských Maďarov. Informuje o tom server nepszava.hu.
Premiér na Facebooku zverejnil príspevok, v ktorom uviedol, že si spolu s Vučičom a vojvodinskými Maďarmi pripomenie pamiatku bývalého predsedu Zväzu vojvodinských Maďarov (VMSZ) Istvána Pásztora.
Maďarsko pomôže Srbsku s ropou
„Naši srbskí priatelia majú teraz problémy v dôsledku sankčnej politiky. To, čomu sa nám podarilo vyhnúť v Maďarsku, sa môže stať v Srbsku: najväčšiu ropnú rafinériu budú musieť zatvoriť, hrozia problémy so zásobovaním a dokonca hrozí aj nedostatok paliva,“ povedal Orbán, ktorý vyhlásil, že Vučiča ubezpečí, že Maďarsko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohlo Srbsku v zásobovaní ropou.
Strategické spojenectvo
„Toto je veľká vec: strategické spojenectvo,“ podčiarkol maďarský premiér. „V zmätkoch európskej politiky vo vojnovom období sa Maďarsko a Srbsko môžu na seba navzájom spoľahnúť,“ dodal.
Podľa televízie Euronews bude Orbán rokovať so srbským prezidentom o možnom majetkovom vstupe maďarského koncernu MOL do srbskej ropnej spoločnosti NIS, ktorú teraz kontroluje dcérska spoločnosť ruského Gazpromu Gazprom nefť so 45 percentami akcií. Ďalších 29 percent akcií vlastní srbský štát a 11 percent ruská investičná skupina, ktorú predtým priamo vlastnil Gazprom.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu v Belehrade po schôdzke so srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Dedovičovou povedal, že Srbsko sa môže spoľahnúť na Maďarsko v zabezpečení dodávok energií a ropná spoločnosť MOL v decembri 2,5-násobne zvýši prepravu ropy a ropných produktov do Srbska, čím pomôže susednej krajine v krízovej situácii.
Vučič varuje pred dopadom sankcií
Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii. Podľa neho hrozí zvýšenie cien pohonných hmôt a nevylúčil, že krok USA pôvodne namierený proti Rusku by mohol poškodiť aj srbský finančný systém.