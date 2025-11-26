Nahnevaný Bombic poslal ďalší odkaz spoza mreží: Hnev, beznádej a vraj sa na slobodu tak skoro nedostane!

BRATISLAVA - Kontroverzný Daniel Bombic sa po niekoľkých mesiacoch prihovoril verejnosti spoza mreží. Na sociálnej sieti zanechal odkaz, ktorý sa rozhodne nebude dobre čítať ani niektorým politikom a dodal, že na slobodu sa zrejme už tak skoro nedostane.
Daniel Bombic je od 29. apríla stíhaný väzobne, rozhodol o tom senát Dany Wänkeovej a dôvodom bola obava z pokračovania v trestnej činnosti. Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR navrhoval väzobné stíhanie Daniela Bombica pre neplnenie povinností, resp. porušenie obmedzení, ktoré obvinenému uložil už skôr NS SR. Bombic sa totiž napriek pôvodnému varovaniu súdu opakovane vulgárne a násilne vyjadroval na verejnosti, pričom na nohe nosil aj monitorovacie zariadenie. Jeho konanie súd vyhodnotil ako porušenie dohody, a preto smeroval za mreže, kde je doteraz.
Sklamaný Bombic navyše v najnovšom odkaze posiela verejnosti správu o tom, že aj Ústavný súd mu nedal inú možnosť, a tak sa za mrežami bude životom predierať ešte niekoľko rokov. "Z väzby sa von už nedostanem," začal stručne Bombic. Dodal, že Ústavný súd zamietol jeho obidve sťažnosti. "Tým je povedané všetko. Ani Špecializovaný trestný súd, ani Najvyšší súd sa mojím prípadom nemieni zaoberať - nie zákonným spôsobom," dodal.
Taký bol plán, celé toto je vizitka vlády, posťažoval sa extrémista
Za extrémizmus súdený Bombic sa však nezastavil len tu a zatiahol do toho aj politickú sféru. "Taký bol plá a to sa aj deje. Toto je za pomoc Smeru vo voľbách. Toto sa deje počas vlády Roberta Fica a ministrovania jeho ministrov. Moja kauza je vizitka tejto vlády. Budem tu niekoľko rokov," dodal s tým, že končí jeho siedmy mesiac väzby.