Proces s Danielom Bombicom má začať v septembri: Obžalovaný je z extrémizmu

BRATISLAVA - Súdny proces s Danielom Bombicom, obžalovaným najmä pre viaceré extrémistické trestné činy, má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať 4. septembra. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila Mária Horáková z informačného centra ŠTS. Upozornil na to Denník N.
Horáková doplnila, že termíny boli naplánované už na 28. augusta a 1. septembra, avšak boli zrušené. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal na začiatku júla obžalobu na Daniela Bombica pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.
Tri zatýkacie rozkazy
Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd (NS) SR ho koncom apríla vzal do väzby. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti.