Slováci veria, že vzťahy s Českom sa po nástupe Babiša zlepšia: Prekvapivá podpora novej vlády!

BRATISLAVA – Nový český kabinet vedený Andrejom Babišom vyvoláva na Slovensku skôr optimizmus než obavy. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO. Až dve tretiny opýtaných hodnotia vznik novej českej vlády pozitívne a väčšina Slovákov verí, že vzťahy oboch krajín sa buď zlepšia, alebo ostanú na rovnakej úrovni.
Prieskum realizovaný na vzorke 1000 respondentov v dňoch 10. – 14. novembra 2025 odhalil mieru optimizmu Slovákov nielen voči bilaterálnym vzťahom, ale aj k samotnej vznikajúcej českej vláde. Pokiaľ ide o zmeny vo vzťahoch medzi Slovenskom a Českom po nástupe Babišovej vlády, takmer polovica opýtaných (44,35%) predpokladá, že zostanú nezmenené. Viac ako polovica opýtaných však očakáva zlepšenie vzťahov, pričom 19,50% respondentov si myslí, že sa vzťahy výrazne zlepšia a len 5 % predpokladá ich zhoršenie.
Ešte výraznejší optimizmus panuje v súvislosti so samotným vznikom novej českej vlády pod vedením Andreja Babiša. Až takmer dve tretiny opýtaných vyjadrili v tejto súvislosti kladný postoj. „Pozitívne očakávania, podľa ktorých sa vzťahy Česka a Slovenska, resp. spolupráca vo V4 po nástupe Andreja Babiša zlepšia alebo prinajmenšom zostanú rovnaké, nás až tak neprekvapili. Takmer dvojtretinová podpora slovenských občanov vznikajúcej českej vláde pod vedením slovenského rodáka je však pomerne nečakaná,“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Ako doplnil, bez respondentov z Bratislavského kraja, vysokoškolsky vzdelaných a najmladších generácií vo veku 18 – 39 rokov, kde predsa len panuje voči vznikajúcej Babišovej vláde vyššia miera skepse, by výsledok prieskumu pôsobil ešte jednoznačnejšie. Práve v týchto skupinách je viac kritických hlasov, no ani tam nejde o výraznú prevahu odporcov novej vlády.
Kým medzi podporovateľmi vládnej koalície a hnutia Republika prevažuje presvedčenie, že vzťahy s Českom a regionálna spolupráca budú pokračovať minimálne v rovnakej, ak nie lepšej podobe, medzi sympatizantmi väčšiny opozičných strán sa častejšie objavujú obavy z možných negatívnych dôsledkov politickej zmeny v Prahe. Výnimkou je KDH, pri ktorom prieskum zaznamenal skôr umiernene pozitívne očakávania.