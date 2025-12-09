Meteorológovia upozorňujú na hustú hmlu po celom Slovensku: Znižuje dohľadnosť na 50 až 200 metrov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska si treba aj v utorok ráno dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
(Zdroj: SHMÚ.sk)
Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Viditeľnosť obmedzená na 50 metrov je v lokalitách Banská Štiavnica, Sekule, Banská Belá a na 100 metrov v lokalitách Šturec, Švábovská stráň, Košice, Čaňa, Haniska, Poprad, Šahy, Šibenik, Zdoba, Vajkovce, Štós, Trnava, Malacky, Kechnec, Záborské a Závod.