AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BANÍK: Polícia zasahuje od skorých ranných hodín

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
PREVIDZA - Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) od utorňajších skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti. Informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
„Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi,“ uviedol Hájek. Ďalšie informácie polícia podľa neho poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.