AKTUÁLNE Desivá nehoda pri Košiciach: Čelná zrážka, sedem zranených!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR/Košický kraj)
KOŠICE - Cesta medzi Nižnou Myšľou a Ždaňou je aktuálne neprejazdná po vážnej dopravnej nehode dvoch osobných áut. Pri zrážke utrpelo zranenia sedem ľudí, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. „Podľa doterajších informácií sa zrazili vozidlá v protismernej časti vozovky. Vo vozidle Škoda sa nachádzali tri osoby, z ktorých podľa doterajších zistení dve utrpeli zranenia. Vo vozidle Toyota bolo päť osôb, všetky predbežne s ľahkými zraneniami,“ uvádza s tým, že dychové skúšky vodičov boli negatívne.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR/Košický kraj)
Motoristov vyzýva, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste. Do zásahu sú zapojené zložky záchranného systému.