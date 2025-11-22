Opozícia kritizuje rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov: Hovorí o únose právneho štátu

BRATISLAVA - Opozičné strany kritizujú zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradenie novou inštitúciou, ktoré v sobotu schválila vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí. Opozícia hovorí o ďalšom oslabovaní a únose právneho štátu na Slovensku a snahe ovládnuť nezávislú inštitúciu v čase, keď úrad uložil Ministerstvu vnútra (MV) SR viaceré pokuty za nezákonné kroky.
Strana SaS na sobotňajšom brífingu skonštatovala, že ÚOO patrí medzi kľúčové inštitúcie pre boj s korupciou, ktorý chránil aj oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vláda chce podľa strany inštitúciu ovládnuť, a to vrátane jej vedenia. „Kto sa teraz obráti na úrad s dôverou, že ich bude chrániť? Keď všetky dáta, ktoré o oznamovateľoch má tento úrad, sa poskytnú tejto vládnej koalícii so všetkými citlivými dátami aj o prípadoch, o ktorých mal ešte len rozhodnúť,“ uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.
Zrušia jednu inštitúciu a nahradia ju inou
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že podobný spôsob rušenia inštitúcií už vláda použila pri zmene RTVS na STVR. „Zrušia jednu inštitúciu a nahradia ju inou, takmer rovnakou, do ktorej si dosadia svojich ľudí do vedenia a budú ju plne politicky ovládať a tá nová inštitúcia bude plne slúžiť zámerom súčasnej vlády,“ zhrnul Dostál.
Podľa KDH vláda pokračuje v krokoch oslabujúcich právny štát a znižujúcich bezpečnosť občanov. Pripomína, že ÚOO uložil rezortu vnútra tri pokuty za nezákonné kroky voči takzvaným čurillovcom a opakovane uspel proti jeho rozhodnutiam. „Minister napráva svoje chyby tým, že robí ďalšie. Ruší úrady, ktoré fungovali, míňa peniaze na nové projekty bez logiky a rozkladá mechanizmy, ktoré mali držať v štáte poriadok,“ uviedol predseda strany Milan Majerský.
Súvislosť medzi pokutami
Súvislosť medzi pokutami ministerstvu vnútra, ktoré ÚOO uložil za nerešpektovanie štatútu chránených oznamovateľov pri postavení policajtov mimo služby, a rušením úradu vidí aj strana Za ľudí. „Vytvorením nového úradu sleduje jediné, jeho personálne a politické ovládnutie. Zašlo to už priďaleko. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné obrátiť sa na príslušné európske inštitúcie, aby zasiahli,“ povedala predsedníčka strany Veronika Remišová.
Zrušenie ÚOO a vytvorenie nového úradu je podľa PS ukážkou pomsty voči inštitúcii a jej vedeniu. „Je to jediný spôsob, akým v súčasnosti vedia odstrániť predsedníčku úradu, ktorej funkčné obdobie by inak skončilo v roku 2028. Zabezpečia si, že budú mať nielen nový úrad, ale že tam dosadia svojho nominanta na sedem rokov, ktorý bude znova neodvolateľný budúcou vládou,“ uviedla poslankyňa NR SR za PS Zuzana Števulová.
Matovič sa vyjadril tiež
Dôvody ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na zrušenie ÚOO sú podľa predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča dva. „Nepáčia sa mu rozhodnutia nezávislého úradu, a tak sa ako malý chlapec rozhodol úrad zrušiť, potom ho premenovať a následne si tam dosadiť svojho človeka, ktorý už bude rozhodovať podľa toho, ako si bude priať. A po druhé - chce zastrašiť oznamovateľov korupcie, aby to nerobili, pretože im tým v podstate odkáže, že tento úrad bude chrániť len páchateľov korupcie a nie obete,“ povedal Matovič.
Nahradenie ÚOO novým Úradom na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila vláda v sobotu, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Návrh zákona z dielne MV SR počíta s tým, že nový úrad prevezme od rezortu spravodlivosti agendu odškodňovania obetí. Zmena má podľa MV SR vytvoriť predpoklad na okamžité a koordinované zabezpečenie ochrany ohrozených osôb. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.