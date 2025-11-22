MIMORIADNE Snehová kalamita POKRAČUJE! Dopravu na mnohých miestach komplikujú snehové jazyky a záveje

BRATISLAVA – Snehová kalamita, ktorá v piatok priniesla výpadky elektriny a dopravný chaos, pokračuje aj v sobotu. Najmä východné a severné regióny Slovenska hlásia snehové jazyky, záveje, uzavreté horské priechody a nebezpečne zníženú dohľadnosť. Situáciu na cestách budeme počas dňa sledovať ONLINE.
09:00 Na východnom i strednom Slovensku má viacero vlakových spojov výrazné meškanie, informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.
Vyše 140 minút mešká rýchlik, ktorý mal odchádzať z Košíc do Bratislavy o 05.35 h, takmer 40 minútové zdržanie má v stanici Poprad-Tatry expres, ktorý mal doraziť o 09.33 h zo Žiliny do Košíc, vyše 50 minútové zdržanie nabral osobný vlak s odchodom 07.19 h z Košíc s plánovaným príchodom do Svitu o 09.27 h. Hodinu mešká tiež osobný vlak, ktorý mal zo stanice Šahy doraziť do Zvolena o 08.21 h. Od 07.50 h prerušili dopravu v úseku Dobrá Niva - Zvolen, dôvodom je spadnutý strom na trati.
08:45 Vo viacerých okresoch Slovenska treba v sobotu počítať so snehovými jazykmi a závejmi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy. Pre okresy Poprad, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves a Gelnica vydali meteorológovia druhý stupeň výstrahy s platnosťou do obeda.
Následne bude pre tieto okresy platiť výstraha prvého stupňa. Tá platí počas celej soboty aj vo všetkých okresoch Žilinského kraja a v zvyšných okresoch Prešovského kraja, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Rožňava. Od obeda sa k nim pridajú aj okresy Košice mesto a Košice okolie.
08:30 Medzi Hriadkami a Horovcami sa dodávka zošmykla mimo cestu, aktuálne ju vyťahujú. Medzi Dargovom a Bačkovom havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. V Prešove Pod Kalváriou smerom na Levočskú sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Informuje o tom Zelená vlna. Na trase Margecany - Žipov - Prešov-Cemjata upozorňuje na zasneženú vozovku a miestami aj popadané stromy.
Dopravu na mnohých miestach najmä východného Slovenska komplikuje v sobotu sneženie aj tvorba snehových jazykov a závejov. „Znížená dohľadnosť do 50 m z dôvodu silného sneženia je v lokalite Záborské a do 100 m v lokalitách Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš, Svinia, Humenné, Petrovany, Budimír, Široké, Šibenik, Jablonov, Spišský Hrhov, Fričovce a Korytné,“ spresňujú cestári na webe zjazdnost.sk.
V rannej súhrnnej správe tiež uvádzajú, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, na ceste I/66 medzi Telgártom a Besníkom sa vytvárajú snehové jazyky.
Horské priechody Donovaly, Príslop i Vernár sú uzatvorené pre nákladnú dopravu, rovnako úseky ciest Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa a Muráň - Červená skala.
V aktuálnej výstrahe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) platí počas soboty varovanie pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre celé severné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu.
