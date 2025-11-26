Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Nehoda autobusu pri Plaveckom Mikuláši: Hasiči na mieste našli štyri osoby bez zranení

Autobus sa čiastočne nachádzal v jarku mimo cesty a bol naklonený na pravej strane
Autobus sa čiastočne nachádzal v jarku mimo cesty a bol naklonený na pravej strane (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
TASR

BRATISLAVA - Hasiči v utorok (25. 11.) večer zasahovali na ceste medzi obcami Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš pri nehode autobusu prímestskej hromadnej dopravy. V čase ich príjazdu na miesto sa v autobuse nachádzali štyri osoby bez zranení. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

Ako spresnili, autobus sa čiastočne nachádzal v jarku mimo cesty a bol naklonený na pravej strane. Nebolo tak možné otvoriť žiadne dvere. Zasahujúci hasiči rozbili evakuačné okno a osobám pomohli vyjsť z autobusu.




Hasiči zároveň na autobuse vykonali protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.

FOTO dopravná nehoda na Ivanskej
Auto prerazilo plot a skončilo na súkromnom pozmeku: Dramatická nehoda na Ivanskej ceste
Domáce
Záchranári zasahujú po dopravnej
Tragédia v Bavorsku: Hromadná nehoda na ľade, najmenej traja mŕtvi
Zahraničné
Smrť a zúfalstvo v
Smrť a zúfalstvo v bani v Astúrii: Nehoda pripravila o život baníka! Záchrana ďalších pokračuje
Zahraničné
FOTO AKTUÁLNE Tragédia na juhu
AKTUÁLNE Tragédia na juhu Slovenska: Z miesta nehody hlásia obeť, zasahujú všetky záchranné zložky! Neprejazdné
Domáce

Tlačová konferencia strany SaS: Vyjadrenie na výjazdové rokovanie vlády

Tlačová konferencia strany Za ľudí a hnutia Slovensko

Problémy s vyliatím Hrona hlásia niektoré obce na jeho strednom toku

Čelná zrážka dvoch aút:
Čelná zrážka dvoch aút: Cesta pri obci Bátka je obojsmerne neprejazdná
Vo Varšave chytili hľadaného
Vo Varšave chytili hľadaného Slováka: Je obvinený z pozemkového podvodu za vyše 9,8 milióna eur
Samuel Migaľ
ZEMETRASENIE u Migaľa: Odchádza päť kľúčových pracovníkov! Hovorí sa o údajnej zlej atmosfére
Ocenenie pre takmer 300 žiakov v Michalovciach: Mesto vyzdvihlo ich úspechy a talent
Ocenenie pre takmer 300 žiakov v Michalovciach: Mesto vyzdvihlo ich úspechy a talent
Obrovská sopka začala chrliť
Obrovská sopka začala chrliť lávu: To, čo sme zažili, nečakal nikto, hovorí Peťo
Milan Mazurek, Milan Uhrík,
Rebríček proruských poslancov otriasol Bruselom: Slovákov zaradili medzi TOP kolaborantov, víťazom je náš influencer
FOTO MIMORIADNE Exprezident Sarkozy putuje
MIMORIADNE Exprezident Sarkozy putuje opäť za mreže! Najvyšší súd mu potvrdil ILEGÁLNE financovanie kampane
Ilustračné foto
EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete
Benny Blanco a Selena
DRÁMA v rodine Seleny Gomez: Dom napadli nebezpeční lupiči!
Zlatovláska Jorga Kotrbová (†78)
Zlatovláska Jorga Kotrbová (†78) žila ako milionárka: Podedila majetok v astronomickej sume!
Michael DeLano
Smutná správa z Hollywoodu: Zomrela hviezda Dannyho jedenástky!
Zuzana Strausz Plačková
Plačkovej vianočná výzdoba: Pozrite na ten stromček... Totálny GÝČ!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Tajomná kamenná koruna Apúlie.
Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou
Mozgová výzva roka: Dokážete
Mozgová výzva roka: Dokážete odhaliť kamienok medzi kávovými zrnami skôr než za 10 sekúnd? Ak áno, máte oči ostreľovača
NAJVÄČŠÍ časový skok v
NAJVÄČŠÍ časový skok v dejinách: Prečo v októbri TOHTO ROKA zmizlo 10 dní? Pravdu pozná len história
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Dávid Strelec navštívil špecialistu v Londýne: Slovenský reprezentant má šťastie v nešťastí
Dávid Strelec navštívil špecialistu v Londýne: Slovenský reprezentant má šťastie v nešťastí
Réway skončil v Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom! Podľa Ľuptáka má stále platnú zmluvu
Réway skončil v Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom! Podľa Ľuptáka má stále platnú zmluvu
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
VIDEO Neférový počin, aký nepatrí do hokeja: Žilinský obranca predviedol nechutné filmovanie
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Chcete ukončiť pracovný rok 2025 naplno? Máte posledné týždne, aby ste urobili TOTO!
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Samuel Migaľ
ZEMETRASENIE u Migaľa: Odchádza päť kľúčových pracovníkov! Hovorí sa o údajnej zlej atmosfére
Robert Fico.
Je to tu! Fico konečne povedal, ako naloží s Lajčákom po prevalení kauzy Epstein
Milan Mazurek, Milan Uhrík,
Rebríček proruských poslancov otriasol Bruselom: Slovákov zaradili medzi TOP kolaborantov, víťazom je náš influencer
MIMORIADNE Situácia je vážna:
MIMORIADNE Situácia je vážna: Voda zaplavila cesty, domy aj letisko! VIDEO Sliač zasiahla povodeň, ulice pod vodou

