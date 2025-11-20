Prieskum hovorí jasne: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by TIETO strany

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v novembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,3 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,1 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 10,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostalo Hnutie Slovensko (8,2 percenta), SaS (7,5 percenta), hnutie Republika (6,9 percenta), KDH (6,5 percenta), hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj Demokrati (5,3 percenta). Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,6 percenta), Maďarská aliancia (3,4 percenta), Sme rodina (3 percentá), mandáty by nezískali ani Právo na pravdu (2,5 percenta), Strana vidieka (0,4 percenta), KSS a ĽSNS (obe po 0,3 percenta). Rovnako ani Zdravý rozum (0,2 percenta) a Slovenské Hnutie Obrody (0,1 percenta).
PS by v parlamente získalo 41 kresiel
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 30 a Hlas-SD 18 kresiel. S 15 poslancami by v NR SR bolo Hnutie Slovensko, SaS by získala 13 mandátov a hnutie Republika a KDH by obsadili po 12 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovali deviati poslanci. Prieskum sa realizoval od 11. do 18. novembra na vzorke 1000 respondentov.