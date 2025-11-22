Mierumilovná poslankyňa Holečková sa POBILA: Drsné zábery plné adrenalínu a napätia!

BRATISLAVA - V parlamente sa nachádza hneď niekoľko mierumilovných poslancov, no ťažko by ste hľadali takú sivú myšku a ženu, ktorá by neublížila ani muche, akou je poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Aj ona má svoju odvrátenú stránku a podľa najnovších fotografií sa dokonca dala do boja!
Politické tlačové konferencie a verbálne a tvrdé vyhlásenia na politických súperov sa v istom bode musí striedať aj s fyzickou akciou, čo rozhodne nie je poloha, v ktorej by sme Martinu Bajo Holečkovú z liberálov videli každý deň. Jej drsnosť ukázala hneď v dvoch exkluzívnych záberoch z tréningu.
Nechala sa zlákať kamarátkou
Holečková sa totiž zúčastnila na skupine ženského boxu v Leviciach. Tá prebieha pod vedením šikovnej trénerky Karolíny Klimentovej. Tá bola, okrem iného, majsterka a vicemajsterka Slovenska v boxe.
"Box a bojové športy vôbec nesledujem išla som to vyskúšať s kamarátkou, ktorá mi povedala, že je to dobrý tréning," priznala na úvod Bajo Holečková. "O naše deti sa medzičasom staral môj úžasný manžel," dodala.
Po pôrode druhého dieťaťa sa poslankyňa veľmi rýchlo dostala späť do formy a z jej postavy vám určite nezlezie zrak.
Ešte stále má svalovicu
Tréning bol pre zákonodarkyňu SaS náročný, a to pre celé telo. "Aj po dvoch dňoch mám ešte svalovinu," priznala poslankyňa.
"Ak mi to pracovné a rodinné možnosti dovolia, tak by som tento tréning chcela navštevovať pravidelne," vyjadrila nádej do budúcna dvojnásobná matka a poslankyňa Národnej rady SR.