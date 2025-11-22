Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Mierumilovná poslankyňa Holečková sa POBILA: Drsné zábery plné adrenalínu a napätia!

Holečková si vzala rukavice a išla tvrdo do toho! FOTO VO VNÚTRI! Zobraziť galériu (2)
Holečková si vzala rukavice a išla tvrdo do toho! (Zdroj: archív M.H.)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - V parlamente sa nachádza hneď niekoľko mierumilovných poslancov, no ťažko by ste hľadali takú sivú myšku a ženu, ktorá by neublížila ani muche, akou je poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Aj ona má svoju odvrátenú stránku a podľa najnovších fotografií sa dokonca dala do boja!

Politické tlačové konferencie a verbálne a tvrdé vyhlásenia na politických súperov sa v istom bode musí striedať aj s fyzickou akciou, čo rozhodne nie je poloha, v ktorej by sme Martinu Bajo Holečkovú z liberálov videli každý deň. Jej drsnosť ukázala hneď v dvoch exkluzívnych záberoch z tréningu.

Nechala sa zlákať kamarátkou

Holečková sa totiž zúčastnila na skupine ženského boxu v Leviciach. Tá prebieha pod vedením šikovnej trénerky Karolíny Klimentovej. Tá bola, okrem iného, majsterka a vicemajsterka Slovenska v boxe.

"Box a bojové športy vôbec nesledujem išla som to vyskúšať s kamarátkou, ktorá mi povedala, že je to dobrý tréning," priznala na úvod Bajo Holečková. "O naše deti sa medzičasom staral môj úžasný manžel," dodala.

Po pôrode druhého dieťaťa sa poslankyňa veľmi rýchlo dostala späť do formy a z jej postavy vám určite nezlezie zrak.

Mierumilovná poslankyňa Holečková sa
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: archív M.H.)

Ešte stále má svalovicu

Tréning bol pre zákonodarkyňu SaS náročný, a to pre celé telo. "Aj po dvoch dňoch mám ešte svalovinu," priznala poslankyňa.

"Ak mi to pracovné a rodinné možnosti dovolia, tak by som tento tréning chcela navštevovať pravidelne," vyjadrila nádej do budúcna dvojnásobná matka a poslankyňa Národnej rady SR.

Viac o téme: PoslankyňaBoxSaSSloboda a SolidaritaMartina Bajo Holečková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Priznania opozičníkov s prekvapeniami:
Priznania opozičníkov s prekvapeniami: Ani oni nie sú žiadni chudáci, papierový bezdomovec a početné príplatky!
Domáce
FOTO Desiatky autobusov na Ficovej
Desiatky autobusov na Ficovej akcii v Nitre: Šokujúci OZNAM Jednoty dôchodcov, nepozvaní ľudia sa dnu nedostali!
Domáce
Zakopávanie zvierat kvôli SLAK
Zakopávanie zvierat kvôli SLAK pri Leviciach rieši polícia, tvrdí poslankyňa: REAKCIA prezídia, TAKTO to naozaj je
Domáce
FOTO Karol Galek
SaS kritizuje poveréheno šéfa Lesov SR: Vojtech Ferencz je na svojom poste neprijateľný
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Trapas jojkárskej herečky: S manželom sa hrali na Jacka a Rose z Titanicu... zasahovať musela SBSka!
Prominenti
Kapitán Košíc T. Mikúš po víťazstve nad Žilinou
Kapitán Košíc T. Mikúš po víťazstve nad Žilinou
Hokej
Kapitán Žiliny R. Dej po prehre s Košicami
Kapitán Žiliny R. Dej po prehre s Košicami
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO VO VNÚTRI! Mierumilovná poslankyňa Holečková sa
Mierumilovná poslankyňa Holečková sa POBILA: Drsné zábery plné adrenalínu a napätia!
Domáce
Tragédia na východe Slovenska!
Tragédia na východe Slovenska! Ozbrojené sily v SMÚTKU: Zomrel vzorný vojak
Domáce
FOTO Klientky išli zo salónu
Klientky išli zo salónu krásy v Mělníku poriadne ZASKOČENÉ: Po zákroku pier im odporučili ORÁL
Domáce
Kysucká nemocnica v Čadci otvorila moderné a svetlé čakárne aj hlavnú chodbu pre pacientov
Kysucká nemocnica v Čadci otvorila moderné a svetlé čakárne aj hlavnú chodbu pre pacientov
Čadca

Zahraničné

Smrť a zúfalstvo v
Smrť a zúfalstvo v bani v Astúrii: Nehoda pripravila o život baníka! Záchrana ďalších pokračuje
Zahraničné
Aleksandar Vučić
Srbský prezident Vučić odmieta obvinenia z aféry sarajevské safari: Prípad vyšetruje talianska prokuratúra
Zahraničné
Marek Eštok
Slovensko víta obnovenie veľvyslanectva Bieloruska a zvažuje spoluprácu v nesankčných oblastiach
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Slovenský James Bond: Toto
Slovenský James Bond: Toto je žena jeho života
Osobnosti
FOTO vnútri! Krst nového vína Davida
Monika Haklová v spoločnosti s najmladšou dcérou: TOTO je tá malá Charlottka? Už má 15!
Domáci prominenti
PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete
PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete šoubiznisu: Títo dvaja sú vraj už roky milencami!
Zahraniční prominenti
Mirka Gális Partlová
Mirka Partlová sa nevie dočkať Vianoc: Želá si len jednu vec, budeme sa musieť zasmiať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Američania majú zvláštne sexuálne
Američania majú zvláštne sexuálne chute: NAJEXTRÉMNEJŠIE porno vyhľadávania vás šokujú! Nebudete veriť, čo všetko sledujú
Zaujímavosti
Cukrovka na ústupe: Vedci
Cukrovka na ústupe: Vedci odporúčajú toto netradičné ovocie!
vysetrenie.sk
Obrovská nelegálna skládka môže
Rybári objavili obrovskú HROZBU: MASÍVNA skládka odpadu ohrozuje rieky a životy zvierat! KATASTROFA hrozí každú chvíľu
Zaujímavosti
FOTO Zabudnite na špenát a
Zabudnite na špenát a kel: TÁTO malá rastlinka PORÁŽA všetky superpotraviny! Najzdravšia zelenina planéty
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Rady a tipy
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy

Šport

Katastrofa pre Honzeka a reprezentáciu! Kvôli zraneniu príde o olympiádu, čaká ho dlhá pauza
Katastrofa pre Honzeka a reprezentáciu! Kvôli zraneniu príde o olympiádu, čaká ho dlhá pauza
NHL
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Lyžovanie
VIDEO Košice s najcennejším domácim triumfom: Po otočke so Žilinou dosiahli sezónne maximum
VIDEO Košice s najcennejším domácim triumfom: Po otočke so Žilinou dosiahli sezónne maximum
Tipsport liga
Slovan prišiel o tri body: V Liptovskom Mikuláši premárnil náskok 3:0, Sukeľ rozhodol v nájazdoch
Slovan prišiel o tri body: V Liptovskom Mikuláši premárnil náskok 3:0, Sukeľ rozhodol v nájazdoch
Tipsport liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
O práci s humorom
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Kariérny rast
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce

Technológie

Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
Technológie
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Bezpečnosť
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Technológie
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Aplikácie a hry

Bývanie

Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba

Pre kutilov

Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Partnerské vzťahy
Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mierumilovná poslankyňa Holečková sa
Domáce
Mierumilovná poslankyňa Holečková sa POBILA: Drsné zábery plné adrenalínu a napätia!
Tragédia na východe Slovenska!
Domáce
Tragédia na východe Slovenska! Ozbrojené sily v SMÚTKU: Zomrel vzorný vojak
Klientky išli zo salónu
Domáce
Klientky išli zo salónu krásy v Mělníku poriadne ZASKOČENÉ: Po zákroku pier im odporučili ORÁL
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa
Domáce
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa skrachovaného outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri!

Ďalšie zo Zoznamu