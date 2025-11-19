Ja ani ministri sme nezasahovali do mazania príspevkov na sociálnych sieťach, uviedol Heger

BRATISLAVA - Expremiér SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger upozorňuje na to, že on ani ministri jeho vlády nezasahovali do mazania príspevkov na sociálnych sieťach. Uviedol to v reakcii na tvrdenia o tom, že štátne či verejné inštitúcie mali v rokoch 2022 až 2023 žiadať spoločnosť Meta o odstraňovanie určitých príspevkov z jej sociálnej siete.
Dôvera vlády v odborníkov
„Naša vláda dôverovala odborníkom, nie ako táto vláda, ktorá z jednotlivých ministerstiev povyhadzovala takmer všetkých odborníkov. Tá dôvera spočívala aj v tom, že sme im nechávali priestor, aby mohli konať kroky, ktoré uznajú za vhodné. (...) Títo odborníci na základe diskusie hlavne s bezpečnostnými zložkami vyhodnocovali jednotlivé riziká a keď prichádzalo k situáciám alebo ku komentárom, ktoré boli zdravie, život alebo bezpečnosť občanov ohrozujúce, tak v takom prípade komunikovali, či už s Metou, alebo inými platformami, a na základe platných predpisov, ktoré majú aj tieto spoločnosti, žiadali o výmaz takýchto agresívnych komentárov, ktoré potierali práve to, čo máme v ústave,“ priblížil.
archívne video
Politici nezasahovali do rozhodnutí odborníkov
Heger však zdôraznil, že on ani jeho ministri do toho nezasahovali. „O tom je dôvera medzi politickou a odbornou časťou štátnej správy,“ doplnil. Upozornil na to, že tí, ktorí riziká vyhodnocovali, boli dlhoročnými kvalifikovanými odborníkmi.
Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v utorok (18. 11.) hovoril o cenzurovaní niektorých politických a spoločenských názorov v rokoch 2022 až 2023. Tvrdil, že vlády v danom období na manipulovanie s verejnou mienkou zneužívali štátne a verejné inštitúcie. Poukázal pritom na článok portálu Marker.sk, podľa ktorého mali niektoré inštitúcie žiadať spoločnosť Meta, aby na svojej sociálnej sieti mazala určité príspevky.