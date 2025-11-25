Slovensko sa stalo krajinou, ktorá môže zdieľať skúsenosti z OECD, uviedol Blanár

BRATISLAVA - Štvrťstoročie členstva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) znamenalo pre Slovenskú republiku významný skok dopredu. Museli sme sa transformovať z plánovanej na trhovú ekonomiku a aj vďaka tomu sa od roku 2000 naše hospodárstvo takmer zdvojnásobilo. Z krajiny, ktorá zbierala skúsenosti sa Slovensko stalo krajinou, ktorá už môže svoje skúsenosti zdieľať, povedal v pondelok počas slávnostného programu k výročiu členstva Slovenska v OECD minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
„Dnes, keď sa obzrieme, tak máme dvojnásobne výkonnejšiu ekonomiku a máme aj dvojnásobne vyššiu produktivitu a nezamestnanosť sa pohybuje dnes niekde na úrovni štyroch percent,“ pripomenul Blanár. Minister dodal, že sme boli ohodnotení aj ako krajina, ktorá má obrovský rešpekt a bola medzi prvými krajinami, ktorá ponúkala pomoc, keď to bolo potrebné v regiónoch zasiahnutých napríklad živelnými pohromami.
V OECD zatiaľ členstvo nemajú
Slovensko podľa ministra zahraničných vecí podporuje rozširovanie tejto organizácie napríklad aj o krajiny, ktoré sú členmi EÚ, no v OECD zatiaľ členstvo nemajú. Pripomenul, že Slovensko sa stalo členom OECD ešte skôr, ako vstúpilo do Európskej únie. „Pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby sme podporili tak Rumunsko ako Chorvátsko, ale i Bulharsko, ale aj iné krajiny, ako napríklad Brazíliu a Argentínu, ktoré sú aktuálne veľkými, by som povedal, horúcimi kandidátmi na členstvo v tejto organizácii,“ priblížil Blanár. O členstvo v OECD je podľa neho veľký záujem, konkrétne by chcelo vstúpiť spolu 16 krajín.
Čestným hosťom podujatia bol generálny tajomník OECD Mathias Cormann, ktorému šéf slovenskej diplomacie odovzdal Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre OECD. Galavečer bol zároveň súčasťou série podujatí so zameraním na budúcnosť umelej inteligencie a vzdelávanie pod názvom BratislavAI Forum 2025.