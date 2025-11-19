Zmena Trestného zákona je prvý krok: Chystáme ďalšiu sériu opatrení, uviedol Susko

BRATISLAVA - Zmena Trestného zákona v prípade drobných krádeží je len prvým krokom k riešeniu narastajúcej drobnej kriminality. Nasledovať majú ďalšie opatrenia vrátane úpravy obecných služieb a sociálnych dávok. Po rokovaní vlády to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Potvrdil, že bez ohľadu na výšku škody bude krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov.
„Návrh zákona v prvom rade opätovne rieši recidívu, a to v určitej upravenej podobe, a zároveň posilňuje postavenie poškodených. Chceme, aby sa pri sankciách zohľadňovala najmä náhrada škody, ktorú páchateľ takýmto činom spôsobil,“ vysvetlil Susko s tým, že tento prvý krok má rýchlo a urgentne reagovať na situáciu.
Ďalšie opatrenia majú prísť v rámci priestupkového zákona. Pokiaľ by osoba opakovane nenastúpila na drobné obecné služby, zaviesť by sa mala podľa Suska trestná zodpovednosť. Zákon je už podľa neho v legislatívnom procese. „Pokiaľ obec nebude mať sama možnosť poskytnúť pre páchateľa drobné obecné služby, bude sa môcť dohodnúť aj s inou obcou, aby pre ňu páchateľ takéto služby poskytoval,“ dodal.
Náhradu škody rieši rezort spravodlivosti novelou Exekučného poriadku. Susko dodal, že pokiaľ páchateľ drobnou krádežou spôsobí niekomu škodu, priestupkový orgán môže už dnes uložiť povinnosť nahradiť škodu. Vďaka novelizácii by mohol exekútor uložiť donucovacie prostriedky proti takémuto páchateľovi.
Minister tvrdí, že narastajúca agresivita a nenávisť sa stala nástrojom politického boja. Hovoril, že opozícia rozpútala kampaň „krádež sa oplatí“. Dodal, že výšky škôd sa neupravujú. „Výška škody s tým nemá nič, pretože priemerná výška škody drobných krádeží je vo výške 50 až 70 eur,“ priblížil. Potvrdil, že bez ohľadu na výšku škody bude krádež po tretí raz už trestným činom.
Rôzne názory na túto situáciu
Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády vyhlásil, že sú rôzne názory na túto situáciu, no ak prevláda názor, že jediným riešením je sprísniť Trestný zákon, treba to urobiť. „Výrazne sa sprísňuje trestnoprávny postih, ak dôjde ku krádežiam drobného charakteru,“ vysvetlil predseda vlády.
Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič aj prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana vítajú zmenu legislatívy. Pripomenuli, že s recidivistami je veľký problém a pri každom opakovanom skutku narastá agresia páchateľov. Podstatou problému bol podľa Krajčoviča práve nárast agresie a časté fyzické napadnutia v prevádzkach. Podľa Kasanu zväz eviduje nárast recidívy pri drobných krádežiach od inflačnej krízy v roku 2022, odvtedy postupne tento problém narastal. „Najväčším problémom sú recidivisti, páchajú väčšinu krádeží, sú agresívni, keď sú prichytení,“ dodal.
Vláda schválila v stredu novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.