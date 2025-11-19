MIMORIADNE Ďalšia zmena vo vláde: Pellegrini v paláci MENOVAL Kmecovho nástupcu!

BRATISLAVA – Odchádzajúceho Petra Kmeca na čele úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku nahradil minister školstva Tomáš Drucker. Kmec podal demisiu do rúk prezidenta.
Po odchode Kmeca dočasne úrad povedie minister školstva za Hlas-SD Tomáš Drucker. Prezident zárpveň Kmecovi poďakoval za dva roky práce.
O Druckerovi sa špekulovalo od rána
Informáciu o Druckerovi priniesol dopoludnia Denník N s odvolaním sa na zdroje z úradu vicepremiéra a zo strany Hlas-SD, ktorá oboch na vládne posty nominovala. Neskôr túto informáciu potvrdili aj ministri Samuel Migaľ (nom. Smer-SSD) a Tomáš Taraba(nom. SNS). „Diskutujeme o mene, zatiaľ sme nedošli k záveru, kto by ním mal byť,“ uviedol v stredu dopoludnia Drucker. Kmecov rezort môže dočasne riadiť ktokoľvek z ministrov, teda aj on. „Ale je možné, že sa dohodneme na trvalom mene,“ dodal.
Kmec podal v sobotu demisiu v súvislosti s kontroverznými výzvami na výskum a vývoj za 200 miliónov eur. Stalo sa tak potom, ako premiér Robert Fico v piatok informoval, že podáva návrh na jeho odvolanie.
Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska je zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi. Opozícia kritizovala, že dotácie jeho úrad pridelil firmám bez histórie, zamestnancov alebo s väzbami na stranu Hlas-SD. Kmec ale obvinenia z netransparentnosti odmietol.