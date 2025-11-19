Správny súd zrušil personálny rozkaz o postavení Pavla Ďurku mimo služby, uviedol Peter Kubina

BRATISLAVA - Správny súd v Bratislave v stredu zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ď. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajta Peter Kubina.
„Súd nám dal za pravdu vo všetkých podstatných bodoch žaloby a potvrdil, že minister vnútra postavil Pavla Ď. mimo služby nezákonne. Porušil pri tom všetky zákony, ktoré mu stáli v ceste - nielen zákon o ochrane oznamovateľov, ale aj zákon o štátnej službe policajtov,“ uviedol Kubina. Ako priblížil, rozsudok bude doručením právoplatný a vykonateľný. Vysvetlil, že policajt sa bude môcť vrátiť späť do služby a musia mu doplatiť celý ušlý plat za dva roky.
archívne video
Kubina poznamenal, že ide o prvé právoplatné meritórne rozhodnutie súdu, v ktorom sa rieši otázka zákonnosti rozhodovania a postupu ministra vnútra vo veciach skupiny policajtov známych ako čurillovci. „Všetky ostatné žaloby podané v mene ostatných nezákonne odstavených ‚čurillovcov‘ sú totožné tak po právnej, ako aj po skutkovej stránke,“ dodal.
Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň.