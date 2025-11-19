Centrom mesta otriasol VÝBUCH: Zlodeji odpálili ďalší bankomat! Čo zachytili kamery?

BRATISLAVA - Ďalší výbuch bankomatu a rovno v centre mesta. Zlodeji tentoraz vyčíňali v Stupave, kde páchatelia opäť použili výbušný systém. K incidentu došlo v stredu okolo štvrtej hodiny ráno pri predajni potravín, škoda sa ešte vyčísľuje.
Hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli v stredu krátko pred 04.00 h vyslané na základe oznámenia na linke 158 k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti predajne potravín na Hlavnej ulici v Stupave. "Podľa doterajších informácií tam mali neznámi páchatelia za použitia výbušného systému poškodiť bankomat," informovala bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Vyšetrovaním okolností prípadu ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením predajne a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. "Bližšie informácie poskytneme akonáhle to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní," dodáva policajný hovorca. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk mali kamery zachytiť auto, v ktorom sedeli traja muži.
Výbuchy bankomatov neústále pribúdajú. Len na západe Slovenska ide už o štvrtý výbuch bankomatu za posledné obdobie. Vo Vrbovom otriasla explózia v noci z pondelka (17. 11.) na utorok pred 3.00 h. Predtým ráno (17. 11.) nastal výbuch bankomatu aj v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa. Pred vyše týždňom (11. 10.) vybuchol bankomat v bratislavskom nákupnom centre na ulici Pri Hrubej lúke.