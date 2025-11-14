MIMORIADNE Kmec to má zrejme spočítané: Fico oznámil TVRDÝ postih za kauzu inovačných dotácií!

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD) vo večerných hodinách napokon rozhodol, ako sa zachová po prevalení kauzy otáznych inovačných dotácií, ktoré boli predmetom veľkých debát u podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD). Koaličníci zrejme prídu o kľúčového člena vlády!
Robert Fico svoj zámer, že prezidentovi odovzdá návrh na jeho odvolanie, stručne oznámil na sociálnej sieti.
"Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami," odôvodnil svoj plán Fico.
Kmec dnes oznámil, že na sobotné (15. 11.) predpoludnie ponúkne verejnosti zásadné vyhlásenie k tejto téme.
Sabelová už sľúbila audit
Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec je už od niekoľko dní stredobodom pozorností pre pochybenia pri poskytovaní dotácií na inovácie. Opozícia spomína aj financovanie firiem, ktoré majú prepojenie na koaličný Hlas-SD. Zároveň ho opätovne žiadajú, aby zverejnil všetky súvisiace informácie. Úrad naďalej pochybenia odmieta.
V piatok 14. novembra štátna tajomníčka Alena Sabelová oznámila, že pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Na stretnutí s novinármi boli prítomní aj predstavitelia firiem úspešných v inovačných výzvach. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
Opozícia hovorí o zadosťučinení
Marián Viskupič z opozičnej Slobody a Solidarity tvrdí, že sa potvrdilo, čo počas tohto týždňa tvrdili. "Kmec je druhý Plavčan. A medzi Hlasom, SNS a Smerom nie je žiadny rozdiel," vyriekol Viskupič v statuse. Na margo toho treba skutočne povedať, že aj na základe opozičnej kritiky v roku 2017 skutočne po Ficovom oznámení vo svojej funkcii neskôr skončil aj nominant SNS Peter Plavčan ako minister školstva. Čiastočne aj preto opozícia tento prípad k exministrovi školstva za SNS často prirovnáva.
Aj Veronika Remišová zo strany Za ľudí tento vývoj udalostí hodnotí ako "úspešný tlak". "Odvolať Petra Kmeca však nestačí, keďže stihol podpísať zmluvy za 60 miliónov eur. Zmluvy treba vypovedať, nakradnuté vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. Preto podávame aj trestné oznámenie a budeme žiadať dôsledné vyvodenie zodpovednosti. Okrádanie ľudí na Slovensku má táto vládna koalícia v krvi a situácia sa zmení len vtedy, keď sa vymení celá vláda" napísala bývalá vicepremiérka.
Ako pozitívny krok zo strany Fica toto hodnotí aj poslanec z Progresívneho Slovenska Ján Hargaš. Podľa neho Fico nemal vraj inú možnosť a Pellegrini vraj musí Kmeca odvolať.
Čaká sa na krok prezidenta
Pre úplnosť však treba upozorniť aj na to, že Kmec ako podpredseda vlády ešte nekončí, keďže tento krok (odvolanie) musí učiniť aj najvyšší ústavný činiteľ - prezident. Peter Pellegrini však pochádza zo strany Hlas-SD, za ktorú bol Kmec do funkcie menovaný ešte v čase, keď Pellegrini hlavou štátu nebol. Je preto minimálne do poslednej chvíle otázne, či Pellegrini túto Ficovu žiadosť príjme. Môže ju aj odmietnuť.
