Nerezidentní veľvyslanci odovzdali prezidentovi poverovacie listiny

BRATISLAVA - Piati nerezidentní veľvyslanci odovzdali v utorok poverovacie listiny prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu prijala na nástupnej audiencii Andranika Hovhannisyana z Arménskej republiky, Tofiqua Hasana za Bangladéšsku ľudovú republiku, Maimounatu Ouattaru z Burkiny Faso, Stanicu Andjič za Čiernu Horu a Ángelu Mariannu Vigliottu Mellu z Dominikánskej republiky. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
archívne video
„V časoch, keď svet čelí konfliktom, humanitárnym krízam, rastúcim nerovnostiam a napätiu, považujem diplomatickú spoluprácu, dialóg a vzájomný rešpekt za najvzácnejší nástroj medzinárodných vzťahov,“ povedal Pellegrini.
Hlava štátu zároveň ocenila skúsenosti a kariéru nových veľvyslancov. Vyjadrila tiež presvedčenie, že ich pôsobenie prispeje k ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov. Počas audiencie sa Pellegrini zaujímal o predstavy veľvyslancov, ako by bolo možné prehlbovať spoluprácu so Slovenskom nielen v politickej a ekonomickej oblasti, ale aj v kultúre, vzdelávaní či cestovnom ruchu. Povzbudil ich aj k hľadaniu nových možností pre spoločné projekty.