Slovensko opätovne zriadilo zastupiteľský úrad v Malajzii: Povedie ho Peter Spišiak

BRATISLAVA - Slovensko opätovne zriadilo zastupiteľský úrad v Malajzii s „priakreditáciou“ pre Brunejsko-darussalamský štát. Novým veľvyslancom SR je diplomat Peter Spišiak. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) objasnil, že Slovensko si v regióne stanovilo za cieľ posilniť diplomatickú a ekonomickú prítomnosť.
Veľvyslanectvo prinesie nové príležitosti
„Opätovné zriadenie Veľvyslanectva SR v Kuala Lumpur je príležitosťou nielen na zintenzívnenie politického dialógu a medziľudských kontaktov, ale predovšetkým na diverzifikáciu slovenského exportu či zapojenie sa do technologicky vyspelých inovácií,“ vyhlásil.
archívne video
MZVEZ podotklo, že Malajzia je druhou najväčšou ekonomikou v juhovýchodnej Ázii, momentálne aj predsedníckou krajinou Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). „Máme záujem prehĺbiť spoluprácu s celým združením ASEAN, ako tiež s jeho jednotlivými členmi vrátane Malajzie, ktorá má strategickú geopolitickú polohu,“ zdôraznil Blanár.
Slovenský export do Malajzie rastie
Rezort spresnil, že vzájomný obrat medzi Slovenskom a Malajziou dosahuje v posledných rokoch úroveň 500 miliónov eur. Ako priblížil nový veľvyslanec, slovenský export do Malajzie narástol vlani o 62 percent, čo podľa neho jasne potvrdzuje významný potenciál a záujem obchodovať. „Okrem podpory a prehlbovania vzťahov v už aktívnych oblastiach, ako je napríklad obrana, sa náš zastupiteľský úrad zameriava rovnako na hľadanie nových možností spolupráce v jadrovej energetike, vodnom manažmente či meteorologických a hydrologických technológiách,“ informoval Spišiak.
Spišiak má bohaté diplomatické skúsenosti
Ako ozrejmilo MZVEZ, Spišiak predtým pôsobil ako veľvyslanec v Albánsku a Slovensko reprezentoval tiež na ambasádach v Poľsku, Rusku a Uzbekistane, ako aj pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Na MZVEZ zastával viaceré riadiace pozície - naposledy na odbore Ázie a Pacifiku.
Spišiak doplnil, že k hlavným úlohám nového veľvyslanectva patrí aj aktívna prezentácia kultúrneho a vedecko-výskumného potenciálu Slovenska a zabezpečovanie kvalitných konzulárnych služieb pre slovenských občanov, ktorí čoraz viac cestujú do Malajzie. Zriadenie úradu v Kuala Lumpur podľa neho zároveň vytvára priestor na posilnenie slovenskej prítomnosti v regióne, a to aj formou plánovaného rozširovania siete honorárnych konzulárnych úradov v Malajzii a „priakreditovanom“ Bruneji.