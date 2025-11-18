Šutaj Eštok hovorí o cenzurovaní politických názorov v rokoch 2022 až 2023

BRATISLAVA - Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok hovorí o cenzurovaní niektorých politických a spoločenských názorov v rokoch 2022 až 2023. Tvrdí, že vlády v danom období na manipulovanie s verejnou mienkou zneužívali štátne a verejné inštitúcie. Poukazuje pri tom na článok portálu Marker.sk, podľa ktorého mali niektoré inštitúcie žiadať spoločnosť Meta, aby na svojej sociálnej sieti mazala určité príspevky. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Predstavitelia vlády Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora žiadali online platformy, ako je Facebook, aby príspevky, ktoré boli pre nich nepohodlné, blokovali, prípadne mazali a mazali aj celé účty,“ skonštatoval. Upozornil na to, že mazanie sa týkalo konkrétneho okruhu tém. Tvrdí, že nepohodlnými boli príspevky kritizujúce vtedajšiu vládu či liberálne postoje.
Tvrdí, že na danú prácu sa zneužili štátne inštitúcie, štátni úradníci a verejné zdroje. Hovoril o zapojení Rady pre mediálne služby či Centra boja proti hybridným hrozbám, ktoré spadá pod rezort vnútra. Šutaj Eštok avizoval, že budú v tejto súvislosti iniciovať viaceré kroky. Informoval, že navrhnú audit v Rade pre mediálne služby. Chce tiež prehodnotiť, či netreba Centrum boja proti hybridným hrozbám nahradiť špecializovanými útvarmi s ľuďmi, ktorí si „ctia zákon a nestrannosť“. „Rovnako sa budeme baviť na vládnej úrovni, aby sa agenda hybridných hrozieb riešila výlučne s ľuďmi s najvyššími bezpečnostnými previerkami,“ dodal.