Desiatky autobusov na Ficovej akcii v Nitre: Šokujúci OZNAM Jednoty dôchodcov, nepozvaní ľudia sa dnu nedostali!

NITRA - Desiatky autobusov smerovali v pondelok na Agrokomplex v Nitre, kde Smer organizoval kultúrno-spoločenské podujatie k výročiu 17. novembra. Občania, ktorí prišli spontánne, sa však podľa svedectiev ľudí dovnútra nedostali. Akcia sa konala v rovnakom čase, keď vo viacerých mestách na Slovensku prebiehali protesty, ktorých sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí.
VIDEO Robert Fico na podujatí s názvom "17. november – deň rešpektu k inému názoru"
Vládna strana Smer pozvala občanov a médiá na kultúrno-spoločenské podujatie s názvom "17. november – deň rešpektu k inému názoru". Pred začiatkom akcie bolo vidieť, ako na Agrokomplex Nitra, kde sa podujatie konalo, smerovali desiatky autobusov. Pri príležitosti pondelkového sviatku premiér Robert Fico povedal, že nemožno zabudnúť na to, že život na Slovensku bol aj pred 17. novembrom 1989. "Ľudia pracovali, vytvárali hodnoty a potom ich niekto privatizoval a rozkrádal. Nezabúdajme na kontinuitu," podčiarkol. Dodal, že víta každého, kto sa rozhodol pripomenúť si 17. november verejným zhromaždením, ktoré je zorganizované v súlade so zákonom.
Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) už v priebehu pondelka upozornila na status Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Šaštín-Stráže, uverejnený minulý štvrtok (13. 11.) na sociálnej sieti. V ňom predsedkyňa Maria Vizváryová pozýva na koncert skupiny La Gioia a piesne Karola Duchoňa, ktorý sa koná 17. novembra 2025 o 18.00 hv priestoroch Agrokomplexu v Nitre. "Koncert i doprava je bezplatná," píše. Zarážajúce je však to, že oznam neobsahuje informáciu, že má ísť o akciu Smeru.
Na sociálnych sieťach sa v priebehu pondelkového večera objavili svedectvá, že ľudí "z ulice" na podujatie Smeru nepustili, lebo vraj "neboli na zozname". Síce sa podujatie volalo "Deň rešpektu k inému názoru", nepozvaní sa dnu nedostali.
O podobnej skúsenosti hovorí aj Iniciatíva Občianska Nitra. "Pozvanie dostali len tí, ktorých názory súznejú s líniou strany Smer. Tí, ktorí by reprezentovali skutočne 'iný názor', sa dnu vôbec nedostali," uvádza iniciatíva.
"Premiér sa môže schovávať za pozvánky, ale pravdu neskryje a občiansky hlas neumlčí. Aj preto sme dnes svoj občiansky postoj vyjadrili pokojne – svojou prítomnosťou a transparentom pred výstaviskom Agrokomplex sme dali najavo nesúhlas s jeho politikou a s pošľapávaním odkazu 17. novembra," uviedla v stanovisku iniciatíva. Aktivisti sa zapojili aj do tzv. "kriedovej revolúcie" a na chodníku napísali niekoľko odkazov.
Fico počas podujatia uviedol, že strana Smer-SD podľa jeho slov počas vládnutia nikdy neprijala zákon, ktorý by išiel proti demokracii alebo, ktorý by obmedzoval ľudské práva. "Nikdy sme nezneužili moc, nepoužívali sme políciu, nezasahovali sme do záležitostí iných krajín," dodal. Zároveň opätovne vyzval politickú scénu na reformu slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb.