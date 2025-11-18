Vodiči, pozor! V TÝCHTO okresoch hrozí na cestách poľadovica: Meteorológovia vydali výstrahu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Do utorkového predpoludnia sa na cestách severného Slovenska môže vyskytovať poľadovica. Vo výstrahe na ňu upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha aktuálne platí do 9.00 h pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i časť Spiša v Košickom kraji. Upozornenie na riziká poľadovice na cestách pridáva aj Zelená vlna STVR. „Poľadovica je na Spišskej Magure,“ oznamuje s odvolaním sa na informácie od vodičov.
(Zdroj: SHMÚ.sk)