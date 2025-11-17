Sloboda môže existovať len tam, kde platí poriadok, rešpekt a zákon, upozornil Policajný zbor

BRATISLAVA - Sloboda môže existovať len tam, kde platí poriadok, rešpekt a zákon. Upozornil na to Policajný zbor pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Ľuďom odkázal, že jeho cieľom je chrániť ich práva a bezpečie.
„Pred 36 rokmi sa ľudia postavili za slobodu, demokraciu a možnosť rozhodovať o vlastnom živote. Ich odvaha nám pripomína, že hodnoty, na ktorých stojí náš štát, nie sú samozrejmosťou. Aj dnes, keď je spoločnosť často rozdelená, nás spája úcta k ľudským právam, sloboda slova a pevné miesto medzi krajinami, ktoré tieto hodnoty chránia. Sloboda však môže existovať len tam, kde platí poriadok, rešpekt a zákon,“ vyhlásil na sociálnej sieti.
Sedemnásty november polícia označila za deň, ktorý otvoril cestu k životu bez strachu. „Našou úlohou je chrániť verejný poriadok, bezpečnosť a právny štát. Nech už dnešok trávite v práci alebo máte voľno, my sme tu pre vás. Pre vašu bezpečnosť, poriadok a ochranu,“ dodala.