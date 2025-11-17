Slovenskí poslanci si pripomínajú Nežnú revolúciu: Vyzdvihujú hodnoty slobody a demokracie

BRATISLAVA - Demokraciu treba uplatňovať bez výnimiek, nielen vtedy, keď sa to hodí. Skonštatoval to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie. Upozornil pritom na nebezpečenstvo éry jediného správneho názoru. Hovoril o potrebe rešpektovania názorov.
archívne video
„Deň boja za slobodu a demokraciu je štátny sviatok SR. A tento sviatok si ctíme bez ohľadu na to, či je dňom pracovného pokoja, alebo nie je, čo sa dnes opozičné strany snažia prekrúcať. Namiesto toho, aby si uvedomovali pravú podstatu 17. novembra, zneužívajú ho na polarizovanie spoločnosti. Pritom práve v Novembri ’89 sme sa všetci spojili pre hodnoty demokracie a slobody vyjadriť svoj názor, ako tiež za pluralitu politických strán,“ vyhlásil.
Varovanie pred manipuláciou a polarizáciou spoločnosti
Minister zdôraznil, že demokratické princípy nedávajú do rúk zbrane, propagandu ani nenávisť, ktorá odmieta iný názor. Tvrdí, že tú sa v týchto dňoch snažia ľuďom podsúvať „liberálno-progresívne médiá“ a opozícia. „Manipulatívne si vyberajú, kedy, pre koho a kde je sloboda názoru uplatniteľná. A ak je niekoho názor mimo ich predstáv, namiesto diskusie nepravdivo obviňujú a vyzývajú k dehumanizácii,“ okomentoval. Apeloval preto na verejnosť, aby aj dnes bola ostražitá a nenechala sa zastrašiť „liberálno-progresívnymi manipuláciami“. „Presadzujme naďalej prirodzené hodnoty demokracie. Za tie sme predsa pre nás a pre našu vlasť pred 36 rokmi štrngali na námestiach,“ dodal.
Naša demokracia bude len taká, akí sme my sami, uviedol Šutaj Eštok
„Bez dialógu, ochoty a schopnosti spolupracovať, navzájom sa počúvať a rešpektovať toho druhého, bude naša spoločnosť roztrieštená. Spoločnosť bude ďalej trpieť. My budeme trpieť absenciou dialógu, bez ktorého je demokracia príliš tvrdým chlebom. Želám nám všetkým, celému Slovensku, sebe aj svojim politickým oponentom a konkurentom slušnosť, pokoj, rozvahu a zodpovednosť, ktorú mali v tých historických dňoch ľudia na námestiach a tí, ktorí stáli v ich čele,“ uviedol na sociálnej sieti.
Sedemnásty november je podľa Šutaja Eštoka pripomienkou slušnosti. „Je paradoxné, že vtedy vedeli byť k sebe slušní aj absolútne odlišní ľudia - disidenti a komunisti. (...) Nástrojom oboch strán bol dialóg. Prostredníctvom neho dokázali nájsť spoločnú reč a záujem, aby prechod od socializmu k demokracii bol prechodom nežným, bez obetí,“ ocenil. Tvrdí, že starý režim by dosiaľ neskončil, ak by sa vtedajší oponenti správali ako súčasná opozícia a namiesto diskusie volili vulgárnosť a osobné útoky.
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie hovoril aj o význame plurality názorov. „Ľudia pred 36 rokmi stáli na námestiach, aby odmietli jeden povolený názor a vybojovali pluralitu. Na túto lekciu nesmieme zabudnúť. Najmä po tom, ako sme v rokoch 2020 až 2023 videli pokusy umlčať odlišné názory cenzúrou, udavačstvom a politickou políciou,“ dodal.