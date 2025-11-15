Kmec už potichu urobil ĎALŠÍ KROK: Pellegrini hlási, že demisiu mu už doručil, toto je jeho odpoveď!

BRATISLAVA - Zdá sa, že cesta podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD) von z exekutívy je už na polceste. Jeho demisia bola v týchto hodinách doručená až do Prezidentského paláca tak, ako to ukladá ústava a protokoly. Teraz nasleduje to hlavné.
archívne video
Podpredseda vlády podľa tlačového oddelenia z Prezidentského paláca už odovzdal svoju demisiu "Podpredseda vlády SR Peter Kmec dnes doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu," napísal úrad Petra Pellegriniho.
Prečo Kmec končí?
Kmec skončil po kauze otáznych prideľovaní inovačných dotácií pre firmy a súkromný sektor. Jedna z dotácií sa mala dokonca priamo dotýkať a poskytnúť aj spoločnosti, ktorú má na starosti poradca prezidenta. O všetkom nakoniec v piatok 14. novembra rozhodol predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD), ktorý, aby nedochádzalo k pochybeniam o dotáciách, oznámil, že navrhne prezidentovi Kmecovo odvolanie. Tak sa aj stalo.
Voči úradu sa spustil hejt, prestaňte s tým, odkazuje Kmec
"Prezident SR Peter Pellegrini sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup," oznámil o návrhu Kmecovej demisie palác. "Vyvodzujem osobnú zodpovednosť za hejt, ktorý sa spustil na tento úrad, vyzývam všetkých, aby prestali s touto škandalizáciou," povedal ešte v priebehu dneška na tlačovej konferencii Kmec.
V koalícii to bude napäté
Ide o vážny postup v rámci koalície aj v rámci širšieho politického spektra. Totiž sám Pellegrini pochádza zo strany, ktorá Kmeca do funkcie podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku nominovala. Je pravdepodobné, že rozhodne kladne, no toto zrejme zanechá isté šrámy na vnútrokoaličných vzťahoch.