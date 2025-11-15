Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getty Images)
BRATISLAVA - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna a Reštart Regiónov.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo vnútra stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne podľa registra strán 55 aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.