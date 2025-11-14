Fico sa vrátil na miesto činu: V Poprade s mladými ľuďmi rečnil o medzinárodných vzťahoch!

POPRAD – Premiér Robert Fico sa presne po týždni vrátil do Popradu, aby prednášal o medzinárodnej politike.
Predseda vlády dnes v Poprade so študentmi diskutoval o medzinárodnej politike. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ napísal Fico na sociálnej sieti ešte počas debaty. Zverejnil aj fotky.
Slovenskom rezonuje už niekoľko dní kauza súvisiaca so študentom strednej školy Michalom, ktorý minulý piatok, v deň, keď mal Fico na ich škole rečniť, napísal na chodník pred budovou hanlivý nápis na adresu predsedu vlády. Pred školou bolo nápisov viac, ten ktorý kriedou napísal Michal, znel: "Ako chutí Putinov k...". Ficova prednáška bola síce nakoniec zrušená, no oheň bol už na streche. Michala si počas toho, ako písal na chodník, nahrala na video riaditeľka školy Mária Vojtaššáková. Po chlapca prišla do školy polícia. Riaditeľka za nahratie videa čelila vlne kritiky. „Privolanie polície zamestnancom školy, v čase, keď som žiadala neznámeho, aby v svojej činnosti nepokračoval, nebolo aktom pomsty, ale reakciou na jeho konanie, ktoré v danom momente vyvolávalo obavy,“ vysvetľovala riaditeľka. Po Michala prišla polícia do školy ešte v ten deň. Podľa jeho slov sa k nemu správali dobre, boli ústretoví. Teraz mu hrozí pokuta 33 eur. Tvrdí, že v piatok ho vypočúvali v súvislosti s nápisom sprejom, o ktorom nič nevedel. "Je to niečo, za čo je reálne človeka stíhať. Z môjho nápisu kriedou na 95 percent žiaden postih nebude,“ povedal.
V reakcii na dianie v Poprade za posledný týždeň ľudia v rôznych mestách Slovenska kriedou písali rôzne nápisy, v ktorých vyjadrili svoje názory a postoje.
Sám Fico sa k celej veci vyjadril ešte minulý piatok. V Poprade mal totiž aj iný program – návštevu nemocnice, po ktorej povedal, že o nápisoch pred školou nič nevedel a riaditeľke volal ešte ráno, aby jej oznámil, že sa program mení. "Do Popradu na toto gymnázium nepochybne v krátkom čase prídem," avizoval. Na to, že časť rodičov a študentov s takouto diskusiou nesúhlasí uviedol, že máme demokraciu a ľudia majú rôzne názory.