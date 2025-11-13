Marek Eštok rokoval so španielskou veľvyslankyňou: Slovensko a Španielsko chcú posilniť koordináciu v multilaterálnych témach

BRATISLAVA - Slovenská republika a Španielske kráľovstvo potvrdili silný záujem koordinovať spoluprácu v európskych aj multilaterálnych témach. Medzi kľúčové priority patria aktuálne otázky týkajúce sa Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 – 2034 či presadzovanie medzinárodného práva bez uplatňovania dvojakého metra. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok, ktorý dnes prijal veľvyslankyňu Španielskeho kráľovstva v SR Sofíu Ruiz del Árbol Morovú.
„Španielsko je strategickým partnerom Slovenska a naše vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Spája nás intenzívny politický dialóg, ale zároveň spoločný názor vo viacerých medzinárodných otázkach,“ priblížil štátny tajomník slovenskej diplomacie a pripomenul, že Slovenská republika a Španielske kráľovstvo sú dvomi z piatich členských štátov Európskej únie, ktoré dodnes neuznali Kosovo ako prejav porušenia medzinárodného práva. Obe krajiny podľa jeho slov ďalej zintenzívňujú bilaterálnu spoluprácu, čo potvrdila tiež júnová oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára v Španielsku, následne návšteva španielskeho kráľa Filipa VI. na Slovensku, ktorá sa uskutočnila rovnako v júni tohto roku, ako aj politické konzultácie štátneho tajomníka Mareka Eštoka v Španielsku v máji 2025.
Partneri na rokovaní vyzdvihli význam koordinácie a zdieľania pozícií pred európskymi zasadnutiami. Štátny tajomník informoval o zámere SR posilniť dialóg v kontexte pripravovaného rozpočtu EÚ, kde Slovensko a Španielsko zdieľajú blízke pozície v oblasti kohézie, nelegálnej migrácie či rozširovania Únie. „Informoval som zároveň španielsku stranu, že Slovensko naďalej podporuje ich návrh na uznanie baskičtiny, katalánčiny a galícijčiny za oficiálne jazyky Európskej únie. Rozumieme, akú dôležitosť má táto téma pre Španielsko,“ doplnil Marek Eštok.
Slovensko-španielske bilaterálne vzťahy pozitívne formuje aktívna hospodárska a investičná spolupráca. „Španielsko patrí k našim významným obchodným partnerom. Vzájomný obrat dlhodobo rastie, pričom aktuálne dosahuje 4,3 miliardy eur,“ uviedol štátny tajomník slovenskej diplomacie a spomedzi perspektívnych oblastí spomenul obranný a bezpečnostný priemysel, energetiku, letectvo či automobilový priemysel. „Naďalej chceme rozvíjať nielen silné ekonomické väzby, ale rovnako medzirezortný dialóg v oblasti kultúry, školstva, vedy a výskumu,“ doplnil Marek Eštok.
Spolupráca rastie v turizme aj vzdelávaní
Potenciál vnímajú partneri aj v cestovnom ruchu a vzdelávaní. Španielsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie slovenských turistov, ročne ich do tejto krajiny vycestuje 200-tisíc. Na Slovensku tiež pôsobí sedem bilingválnych španielskych gymnázií a Španielsko je jednou z najvyhľadávanejších krajín v rámci vzdelávacieho programu Erasmus+. Naopak najviac študentov prichádzajúcich na Slovensko v rámci tohto programu pochádza práve zo Španielska.
V oblasti obranno-bezpečnostnej spolupráce SR vysoko oceňuje prítomnosť viac ako 800 španielskych vojakov pôsobiacich v rámci bojovej jednotky Severoatlantickej aliancie na vojenskej základni v Lešti, nad ktorou Španielsko prevzalo velenie v júli 2024. „Pôsobenie španielskych ozbrojených síl v Lešti prispieva k posilňovaniu bezpečnosti Slovenska i celého aliančného priestoru. Považujeme to za jasný prejav našich spoločných záväzkov a dôvery medzi našimi krajinami,“ uzavrel štátny tajomník Marek Eštok.