Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila

NECPALY - Vo štvrtok v poobedných hodinách došlo v katastrálnom území obce Necpaly, okr. Martin k tragickej dopravnej nehode, ktorá stála život chodkyňu.
Ako uviedla polícia, jeden z vodičov viedol vozidlo zn. Toyota v smere od obce Necpaly. Práve tu obchádzal dve chodkyne idúce v tom istom smere po krajnici. Pri obchádzaní chodkýň prešiel aj do ľavej strany cesty. Tam sa z doposiaľ presne nezistených príčin zrazil s vozidlom Nissan, ktoré v tom čase vykonával predchádzajúci manéver vozidla Toyota.
Následkom ich stretu došlo k odhodeniu vozidla zn. Nissan a ten sa stočil práve do miesta, kde v tom čase boli chodkyne. To sa im stalo osudným. edna z nich utrpela zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahla. Druhá utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice.
Vodiči sa na mieste podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. "Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.