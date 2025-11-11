Mali platiť novú daň, no našli si cestičku, ako ju obísť! Daniari musia zakročiť voči výrobcom sladkých nápojov

BRATISLAVA – Finančná správa si ide posvietiť na výrobcov sirupov a sladených nealkoholických nápojov. Od januára totiž platí nový zákon, podľa ktorého musia ich výrobcovia a distribútori platiť novú daň. Niektorí však prejavili svoju kreativitu a našli spôsob, ako sa jej vyhnúť.
Cielené daňové kontroly sa zamerajú na dodržiavanie zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov.
Daňováci upozornili, že po zavedení tejto dane sa na slovenskom trhu začalo objavovať väčšie množstvo výrobkov deklarovaných ako „nápoje s vitamínom C“ či „výživové doplnky“. „Finančná správa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR identifikovala prípady, pri ktorých existuje podozrenie, že niektorí výrobcovia tieto označenia používajú účelovo – aby sa vyhli daňovej povinnosti. Zákon o dani zo sladených nápojov výživové doplnky z dani vyňal,“ uviedla Finančná správa.
„Formálne si síce výrobcovia splnili všetky zákonné povinnosti, no existuje podozrenie, že tieto výrobky svojimi vlastnosťami nezodpovedajú zákonnej definícii výživového doplnku podľa § 2 písm. d) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách,“ dodali. Podľa tejto definície musí ísť totiž o potravinu určenú na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá obsahuje koncentrované zdroje živín – vitamínov, minerálov či iných látok – a uvádza sa na trh v dávkovanej forme (napr. kapsuly, tablety, ampulky, vrecúška s práškom).
Finančná správa hovorí o snahe o formálne obchádzanie zákona, ktoré v skutočnosti predstavuje jeho porušenie. „Takéto konanie môže mať daňovo právne dôsledky. Obchádzanie daňovej povinnosti zároveň spôsobuje výpadky daňových príjmov a narúša férové podnikateľské prostredie,“ upozornili.
„Finančná správa preto rozbieha sériu kontrolných aktivít, ktoré budú prebiehať v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a ďalšími odbornými inštitúciami. Cieľom je preveriť, či výrobky zodpovedajú svojej deklarovanej kategórii a zabrániť zneužívaniu výnimiek v daňovej legislatíve,“ dodali.
Novú špeciálnu daň musia výrobcovia a distribútori odvádzať od januára 2025. Týka sa všetkých sladených nealkoholických nápojov, energetických drinkov či sirupov a ide o jedno z opatrení predošlého konsolidačného balíčka. Sadzby tejto dane sú stanovené podľa druhu nápoja. Na balené sladké nealko nápoje je to 15 centov na liter, za energetické nápoje s obsahom kofeínu 30 centov, za sirupy 1,05 eura za liter a rôzne šumienky a instantné nápoje 4,30 eura za kilogram.
Platia však aj výnimky - oslobodené od dane sú nealkoholické nápoje, ktoré sú liekom, výživovým doplnkom alebo dojčenskou výživou. Daň sa nevťahuje ani na mliečne a jogurtové nápoje.