SaS kritizuje vládu Roberta Fica: Konanie Európskej komisie je dôsledkom ústavného hazardu

BRATISLAVA - Opozičná SaS tvrdí, že začatie konania o porušení povinnosti (tzv. infringement) zo strany Európskej komisie (EK) je priamym dôsledkom hazardu, ktorý vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) spôsobila svojou ústavnou novelou. Podľa SaS vláda vedome porušila jeden zo základných princípov fungovania EÚ, a to prednosť európskeho práva, a tým otvorila cestu k vážnemu právnemu sporu. Podľa SaS to môže mať pre Slovensko finančné aj politické následky. Za infringement sú podľa strany zodpovední všetci poslanci, ktorí podporili zmenu Ústavy SR.
archívne video
„Upozorňovali sme na to, a neboli sme to len my, ale aj európsky komisár pre spravodlivosť, že táto zmena ústavy ide proti samotnej podstate EÚ a proti záväzkom, ktoré Slovensko prijalo pri vstupe do EÚ,“ uviedla v stanovisku SaS jej podpredsedníčka Mária Kolíková. „V čase, keď má byť Európa pevná a jednotná, naša vláda otvára spor, ktorým spochybňuje členstvo Slovenska v európskom právnom priestore. A za to nenesie zodpovednosť len vláda, ale každý poslanec, ktorý za túto zmenu hlasoval,“ dodala.
Konanie EK nie je podľa nej o dvoch pohlaviach. „Dve pohlavia nie sú problémom pre nikoho. Problémom je, že zmena ústavy umožňuje Slovensku ignorovať európske právo,“ skonštatovala. Poslanec za SaS Ondrej Dostál upozornil, že koalícia tvrdila, že zmena ústavy nijako nespochybní prednosť európskeho práva pred slovenským. „Európska komisia má zjavne iný názor. Teraz sa môže vláda snažiť vysvetľovať, že to tak nie je, ale ak Komisiu nepresvedčí, bude musieť ústavu zmeniť,“ skonštatoval.
SaS pripomenula, že predložila do parlamentu svoju novelu ústavy. Jej návrh zakotvuje členstvo Slovenska v EÚ a NATO a zároveň dopĺňa interpretačnú klauzulu, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať tak, aby spochybňovalo prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR. Eurokomisia v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva EÚ. Premiér v reakcii vyhlásil, že k žiadnej zmene ústavy v súvislosti so začatím konania nedôjde a nebude sa meniť to, čo sa pri poslednej novelizácii do ústavy dostalo.