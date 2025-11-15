Slovákov bombarduje TÁTO správa: Nenechajte sa nachytať, jedna chyba vám môže VYBIELIŤ účet

BRATISLAVA - Polícia Slovenskej republiky vydala varovanie ohľadom masívnej vlny podvodných emailových správ, ktoré sa hromadne šíria medzi občanmi. Správa sa vydáva za oficiálnu bankovú korešpondenciu VÚB, no ak bude príjemca dostatočne pozorný, ihneď rozozná, že ide o podvod. Obetiam hrozí, že skončia s "vybieleným bankovým účtom".
Podvodné správy, ktoré pristávajú v emailových schránkach tisícov Slovákov, sa vyznačujú niekoľkými charakteristickými znakmi, ktoré ich odhaľujú ako phishingový útok. Podľa polície je už na prvý pohľad zrejmé, že ide o pokus o podvod, a to hned z viacerých dôvodov. Prvým varovným signálom je podozrivá emailová adresa odosielateľa, ktorá nekorešponduje s oficiálnymi doménami bankových inštitúcií. Legitímne banky používajú výhradne svoje overené firemné emailové adresy, ktoré sú verejne dostupné na ich webových stránkach.
Druhým jasným indikátorom podvodu sú gramatické chyby a neprirodzené formulácie v texte správy. Napríklad fráza "Dokončite do 2 hodiny" je typickým príkladom nekvalitného automatického prekladu, pravdepodobne z nástrojov ako Google Translator. Profesionálna banková komunikácia vždy prechádza jazykovou korekciou a takéto chyby by obsahovať nemala.
Tretím znakom podvodného konania je psychologický nátlak na okamžitú akciu. Podvodníci využívajú techniku urgentnosti, vyhrážajú sa vážnymi dôsledkami a požadujú reakciu v priebehu niekoľkých hodín. Takáto taktika má za cieľ prinútiť obeť konať pod vplyvom stresu, bez času na racionálne posúdenie situácie a vylákať od obetí osobné údaje s prístupom k financiám.
Odborníci v takýchto prípadoch vyzývajú ľudí, aby v žiadnom prípade neklikali na odkazy obsiahnuté v takýchto správach a ani neodpovedali na ne. Legitímne banky nikdy nevyžadujú okamžitú reakciu prostredníctvom emailových odkazov s časovým limitom a určite nevyhrážajú sa "koncom sveta" pri nesplnení požiadavky. V prípade akejkoľvek pochybnosti o pravosti bankovej komunikácie by mali občania kontaktovať svoju bankovú inštitúciu priamo cez oficiálne telefonické čísla alebo osobne na pobočke. Polícia apeluje na verejnosť, aby zostala ostražitá a nedávala podvodníkom šancu na úspech týchto kybernetických útokov.