Bruselu s nami došla trpezlivosť! Pre podvody na DPH k nám prišla európska prokurátorka: Raj zločincov

BRATISLAVA – Slovensko navštívila hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi, ktorá mala jasný cieľ – upozorniť na rozsiahle podvody s DPH ako aj colné podvody, v ktorých máme veľmi nelichotivú bilanciu. Až tretina všetkých podvodov s DPH, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra, súvisí so Slovenskom.
Náš rozpočet kvôli tomu prichádza o milióny eur, rovnako tak o ne však prichádza aj Brusel. To viedlo šéfku Európskej prokuratúry Lauru Kövesi k návšteve Slovenska. „Keď poviem tretina prípadov, rátam do toho všetkých 24 krajín, ktoré sú členmi Európskej prokuratúry. Je to naozaj obrovské číslo,“ uviedla pre tvnoviny.sk.
Poukázala na to, že Slovensko nepatrí medzi najväčšie štáty, nemá dokonca ani veľký prístav, no napriek tomu je tu fenomén podvodov s DPH či colných podvodov.
Na Slovensku prešetrujú 136 prípadov, ktoré mali vytvoriť škodu 900 miliónov eur. Síce iba osem podvodov z toho súvisí s DPH, tvoria však väčšinu tejto sumy. „Nie je to len o peniazoch, ale aj o bezpečnosti. Všetky tieto peniaze, ktoré mohli ísť na zmysluplné projekty, idú priamo do rúk organizovaným zločineckým skupinám,“ poukázala.
Kövesi sa na Slovensku stretla so zástupcami okrem iných so so zástupcom generálnej prokuratúry, poslancami aj ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a predostrela svoj plán, ako bojovať s daňovými podvodmi. „Musím povedať, že ich prekvapili čísla a veľkosť tohto fenoménu. Každé zníženie týchto podvodov s DPH znamená, že Slovensko bude mať v rozpočte viac peňazí,“ uviedla.
Prokurátorka tiež pripomenula zmeny v Trestnom zákone, niektoré problematické body sa podarilo upraviť, no napríklad zrušenie NAKA má podľa nej zásadný dosah, pretože sa zbytočne predlžuje vyšetrovanie prípadov.
Reaguje opozícia aj vláda
Na znepokojivé vyjadrenia euróspekj prokuratúry reaguje aj vláda. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uviedol, že sa chystajú zintenzívniť boj proti daňovým podvodom. Ešte tento týždeň sa chce preto stretnúť aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SSD), aby prebrali, ako v tom môže byť nápomocné ministerstvo vnútra. Zrušenie NAKA však podľa neho chybou nebolo.
Opozičné KDH tvrdí, že ak by ak by vláda riešila podvody na DPH, nemusel by prísť ďalší konsolidačný balík. Slová európskej prokurátorky podľa nich potvrdzujú dlhodobé upozornenia, že v SR sa tieto podvody systematicky nevyšetrujú a nepostihujú, čo spôsobuje miliardové výpadky vo verejných financiách. KDH pripomenulo, že dlhodobo upozorňuje, že poctiví ľudia a firmy platia dane do posledného centa, zatiaľ čo podvodníkom sa na Slovensku stále oplatí okrádať štát. Čím väčší priestor podľa neho majú daňové úniky, tým viac vláda zaťažuje bežné rodiny a živnostníkov ďalšími balíkmi a novými odvodmi.
KDH upozornilo, že už viac ako rok vyzýva vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby sa sústredila na riadny výber DPH. Len vďaka zlepšeniu vymáhateľnosti by podľa kresťanských demokratov mohol štátny rozpočet získať takmer miliardu eur ročne navyše. KDH pripomenulo, že namiesto toho vláda toleruje daňové úniky a pripravuje slovenské domácnosti o peniaze, ktoré im oprávnene patria.
Ak by vláda podľa opozičnej strany dôsledne konala, nebolo by potrebné pripravovať ďalší konsolidačný balík a zvyšovať finančné bremeno rodín v roku 2026 a ďalších rokoch. KDH mieni, že je čas prestať zatvárať oči pred rozsahom problému a začať riešiť podvody, nie zvyšovať zaťaženie poctivých daňovníkov bez vidiny očakávaného ozdravenia verejných financií. KDH chce naďalej presadzovať opatrenia na spravodlivý, efektívny a transparentný výber daní, aby štát chránil verejné financie a ľudí, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia.