Napätie v Rade STVR: Spor Machalu s Gallom prerástol do konfliktu, rokovanie uzavreli pred verejnosťou

BRATISLAVA – Mimoriadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) sa nieslo v napätej atmosfére. Ešte pred samotným hlasovaním o neverejnom rokovaní došlo ku konfliktu medzi podpredsedom rady Lukášom Machalom a členom Igorom Gallom. Rada nakoniec rozhodla, že o situácii v spravodajstve a publicistike bude diskutovať za zatvorenými dverami.
Na úvod zasadnutia Machala navrhol, aby sa o situácii v spravodajstve rokovalo neverejne. Návrh prešiel – šesť členov hlasovalo za, dvaja sa zdržali. Práve jeden z nich, Igor Gallo, namietal, že k tak závažnému bodu nedostali členovia rady žiaden materiál. Podľa neho by mala byť diskusia o stave spravodajstva verejná a podložená faktami.
„Ak by sme mali riešiť túto situáciu, tak predpokladám, že ako člen rady dostanem nejaký podklad, nejaké čísla, nejaké fakty. Nechceme, aby sa táto debata niesla vo voľnom štýle na základe nejakých statusov,“ upozornil.
Napätie v sále sa následne vystupňovalo. Machalovi prekážalo, že Gallo spochybňuje jeho návrh a ozval sa bez toho, aby mu Machala udelil slovo. Krátka výmena názorov napokon prerástla do osobného konfliktu. „Nie sme na porade ministerstva kultúry, tak rešpektujte, že na rozdiel od vás som bol zvolený parlamentom a nie vybraný vašimi podriadenými a vymenovaný vašou nadriadenou,“ odkázal Gallo Machalovi. Rada následne odhlasovala, že o situácii v spravodajstve a publicistike bude rokovať bez prítomnosti verejnosti či médií.
Video z verejného zasadnutia zverejnila občianska iniciatíva Otvorená Kultúra. Nezostrihaná verzia je k dispozícii na stránke STVR.
Niekoľko dní pred zasadnutím Machala verejne kritizoval fungovanie novej inštitúcie. Počas debaty o rozpočte na rok 2026 označil personálnu politiku vedenia STVR za „katastrofálnu“. „Zmeny, ktoré nastali v zákone, mali zmeniť inštitúciu, zmeniť pohľad na veci, no prístup zostal rovnaký,“ uviedol Machala, ktorý v tejto súvislosti ostro zacielil na personálnu politiku. „V televízii i rozhlase je katastrofálna. Stále sú tu ľudia, ktorú sú nespravodlivo pri odmeňovaní zvýhodňovaní, a na druhej strane takí, ktorí sú diskriminovaní,“ upozornil. Hovoril v tejto súvislosti dokonca o „čiernej diere, kam idú milióny eur“.
Člen Rady STVR Igor Gallo upozornil, že členovia Rady STVR nemajú robiť personalistov a sudcov výkonov zamestnancov. „Ak má niekto informácie o nejakej „čiernej diere“, o tom, že sa neefektívne hospodári s prostriedkami, má to nahlásiť orgánom, ktoré sú na to určené,“ upozornil.