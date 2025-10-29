Z personálneho auditu vzídu konkrétne kroky pre nastavanie mzdovej politiky, uviedla STVR

BRATISLAVA - Konkrétne riešenia pre zlepšenie procesov a nastavenie mzdovej politiky v STVR prinesú rozhodnutia, ktoré manažment prijme na základe výsledkov zrealizovaného personálneho auditu. Komunikačný obor STVR to uviedol v reakcii na kritiku podpredsedu Rady STVR Lukáša Machalu, ktorý personálnu politiku inštitúcie označil za katastrofálnu.
STVR zverejní výsledky auditu
„Na utorkovom (28. 10.) zasadnutí Rady STVR boli prezentované aj výsledky personálneho auditu, ktorý sa zameral na objektívne zhodnotenie organizačnej štruktúry, efektívnosti pracovných pozícií a systému odmeňovania,“ pripomenul komunikačný odbor STVR s tým, že o konkrétnych krokoch, vychádzajúcich z auditu, bude telerozhlas informovať.
Rada kritizuje personálnu politiku
Podpredseda rady sa pri diskusii o východiskách rozpočtu STVR na rok 2026 kriticky vyjadril k personálnej politike, podľa neho je v rozhlase i televízii katastrofálna. „Stále sú tu ľudia, ktorí sú nespravodlivo pri odmeňovaní zvýhodňovaní, a na druhej strane takí, ktorí sú diskriminovaní,“ upozornil. Hovoril v tejto súvislosti dokonca o „čiernej diere, kam idú milióny eur“. Pri konkrétnom návrhu rozpočtu, o ktorom sa má rokovať na decembrovom zasadnutí Rady STVR, žiada „podrobný rozpis každého jedného zamestnanca a každej položky jeho odmeňovania“. Mieni, že 1700 zamestnancov musí „mať väčší výkon“.
Pri téme o východiskách rozpočtu na budúci rok manažment STVR upozornil, že časť nákladov, zatiaľ bez bližšieho vyčíslenia, sa bude týkať aj položiek na odstupné pre zamestnancov, ktorých STVR prepustí. Plánované prepúšťanie súvisí s personálnym auditom.