Už o mesiac sa vyplácajú 13. dôchodky: TABUĽKA Pozrite, kto dostane PLNÚ SUMU a kto len 300 eur

BRATISLAVA - Seniori dostanú v decembri 2025 okrem svojho bežného dôchodku aj trinásty dôchodok. Jeho výška bude záležať od toho, o akého penzistu ide. Najvyššia penzia sa bude týkať starobných dôchodcov, ktorej výška sa vyšplhala na sumu 667,30 eura. 13. dôchodok bude vyplatený automaticky.
Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Informuje o tom Sociálna poisťovňa (SP). Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) aj napriek konsolidácii deklaroval, že "kým bude strana Hlas vo vláde, trinásty dôchodok zrušený nebude". Nakoniec došlo v koalícii ku kompromisu - v najbližších troch rokoch výška 13. dôchodku rásť nebude.
Sumy sú rozdelené do šiestich kategórií
Tento rok dostanú seniori 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za minulý rok. Pre starobných dôchodcov bude táto penzia v sume 667,30 eura. Oproti predchádzajúcemu roku ide o zvýšenie o 61 eur.
Sumy 13. dôchodku budú priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov na účely 13. dôchodku vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2024. Ak bude takáto priemerná suma dôchodku nižšia ako 300 eur, výška 13. dôchodku bude 300 eur. Sumy 13. dôchodku na rok 2025 sú rozdelené podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok (tabuľka).
13. dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez žiadosti. "Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky, Sociálna poisťovňa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia," približuje SP.