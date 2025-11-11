PRVÉ VYJADRENIE ministra Ráža po vlakovej nehode! Návrat zo zahraničia a slová o rezignácii

PEZINOK/BRATISLAVA - Trvalo to niekoľko desiatok hodín, no verejnosť sa predsa len dočkala vyjadrenia ministra dopravy Jozefa Ráža ml. (nom. Smer-SSD) k vlakovej nehode v Pezinku z nedele 9. novembra. Už druhá fatálna nehoda za jediný mesiac ho donútila iniciovať podanie demisie, no premiér to zatrhol. Čo za tým bolo? Minister v novom videu všetko vysvetľuje.
VIDEO Vyjadrenie Jozefa Ráža ml. k vlakovej nehode v Pezinku:
Ráž sa napokon v utorok 11. novembra o pol jedenástej doobeda konečne vyjadril prostredníctvom videa. Jeho názor na celú vec je jasný.
Minister bol v čase nehody odcestovaný
Ráž na úvod potvrdil slová Roberta Fica (Smer-SSD) o tom, že skutočne chcel podať demisiu, no napokon zostáva vo funkcii. V zdieľanom videu sa tiež vyjadril v tom duchu, že v čase nedeľnej nehody bol odcestovaný. Situáciu podľa vlastných slov manažoval na diaľku. To bol zrejme dôvod, prečo o ňom nebolo prakticky od nehody vôbec počuť a ani sa nikde nevyjadril.
Minister dopravy však nespresnil, kedy by sme sa mohli dočkať výsledkov vyšetrovania. "Nehoda sa stále vyšetruje, takže nejako obšírnejšie to nechcem a nemôžem komentovať. To, čo bolo zverejnené v zásade sedí. Jeden z vlakov sa ocitol na koľaji, na ktorej nemal čo robiť a ten druhý doňho zo zadu narazil," potvrdil Ráž známe informácie.
"Nejde o žiadny systémový problém, ale v obidvoch prípadoch to vyzerá na zlyhanie jednotlivca," uviedol vo videu minister. "Odpoveď na to, že prečo došlo k takej nehode už druhýkrát za mesiac, je tá, že tieto dve nehody spolu nesúvisia. Nič to však nemení na tom, aby sa jednotlivci podobných pochybení v budúcnosti nedopustili," povedal Ráž.
Už v stredu chce priniesť novinky a aj plán pri systéme ETCS
Minister vraj v stredu na vládu príde s návrhmi opatrení, ktoré by štát nemali stáť veľké peniaze a tiež plán zavádzania európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS. Ten sa stará napríklad o informovanie prítomnosti dvoch či viacerých vlakov na tej istej koľaji.
Ráž tiež ráta s pravidelnými preškoľovaniami rušňovodičov.