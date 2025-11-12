Exminister Krajčí sa posťažoval na účet z poisťovne! Gigantický nárast za PZP pre manželku

BRATISLAVA - Každý, kto disponuje motorovým vozidlom, dobre vie, že jednou z nutností je vybavenie si základného povinného zmluvného poistenia. Tu má človek na výber z hneď niekoľkých alternatív, a aj práve pre konkurenciu na trhu by sme sa mali vedieť adaptovať na nové podmienky vždy, keď to ekonomicky začne škrípať. Exminister Marek Krajčí z hnutia Slovensko tento pocit dobre pozná a zverejnil svoje rozhorčenie.
archívne video
Matovičovec Krajčí sa na sociálnej sieti posťažoval o tom, že mu mimoriadne narástla suma poistenia motorového vozidla. Konkrétne ide o voz jeho manželky. "Áno, aj toto je na Slovensku možné. Pozrite si, čo poisťovňa mojej manželke vyviedla. Zvýšila jej povinné zmluvné poistenie na auto z 93,66 eura na 375,84 eura," vyprskol Krajčí, ktorý dal do statusu aj značnú dávku emócií.
Poslanec aj fotografiami zmlúv dokazuje, že kým začiatkom novembra 2024 vybavili s manželkou zmluvu na úrovni sotva 94 eura, tento november poisťovňa vyrukovala so sumou vyše 375 eur. Sám tvrdí, že je bezchybnou vodičkou a za 10 rokov nenehodovala. "Teda bola len čistý platca poistného," spresnil s tým, že sumu poistného mu poisťovňa už potvrdila.
Dávajte si pozor, komunikuje svoju skúsenosť verejnosti poslanec
Po telefonáte vraj už boli ochotní cenu znížiť, no sám tvrdí, že ak by si nepozrel staršiu zmluvu, zrejme by ani netušil, že sa niečo zmenilo. Človek s priemerným platom by si však takúto zmenu zrejme všimol na vlastnom rozpočte takmer okamžite. "Dávajte si pozor," vyjadril svoje rozhorčenie verejne aj Krajčí s mementom pre ostatných, aby si robili prehľad cien poistného na konkurenčnom trhu, a to každý rok, kedy dochádza k prepoisteniu.
Preverujte trh
Pod fotografiou sa okamžite zhromaždili aj ľudia, ktorí už podobnú skúsenosť majú a aj takí, ktorí pracujú v tejto brandži. Klienti by si mali podľa jednej z komentujúcich každoročne prepočítavať cenu poistného a to povinne. "Poisťovňa pri prepočte a novouzatváranej zmluve berie klienta ako "nanovo prichádzajúceho", a preto je bezvýznamným faktorom to, že má dlhodobo uzatvorenú poistnú zmluvu v danej poisťovni," uviedla s tým, že plateniu PZP sa (ak si nechcete zruinovať rozpočet) netreba venovať len okrajovo, ale preveriť si aj ostatné možnosti a ponuky.
Čo ovplyvňuje výšku poistenia?
O niekoľko hodín už aj druhá strana reagovala na dianie okolo poistenia Krajčího manželky. "Naša poisťovňa sa z princípu nikdy nevyjadruje ku konkrétnym prípadom a klientom. Do ceny PZP vstupuje viacero parametrov ako napríklad výkon a vek vozidla, vek a trvalé bydlisko držiteľa motorového vozidla a mnoho ďalších. Významným parametrom pri výpočte ceny, ktorý sa prejavuje na jej náraste je aj to, či mal majiteľ vozidla škodovú udalosť v posledných 10 rokoch. V zmysle príslušných ustanovení zákona o PZP, je poisťovňa povinná pre každé nasledujúce poistné obdobie vypočítať výšku poistného a takto stanovené poistné najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia oznámiť klientovi. Vo všeobecnosti a aj v tomto prípade klientom v súlade so zákonom o PZP v liste oznámime aj termín, do ktorého je možné poistnú zmluvu bezplatne vypovedať ku koncu príslušného poistného obdobia, pokiaľ by so zmenou výšky poistného nesúhlasil," reagovala na otázky portálu Topky Zuzana Fečová z oddelenia komunikácie Československej obchodnej banky.