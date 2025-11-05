Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri, uviedol Krajčí

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby na stredajšom rokovaní vlády odvolal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). V opačnom prípade podľa neho priznáva, že má na záchrankovom tendri vlastný záujem a je zapojený do „kšeftov“ s ním súvisiacich. Zástupcovia hnutia to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii.
Poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí vyčíta premiérovi, že zrušenie tendra považuje za splnenú úlohu. Poukázal pritom na to, že minister nariadil zrušenie tendra neskoro a navyše v rozpore so zákonom, na čo poukázal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Pokiaľ toto babrácke manažérske rozhodnutie Kamila Šaška Robert Fico považuje za splnenie jeho úlohy, tak sám je zapojený v tomto dvojmiliardovom tendri a v rozkrádačke 800 miliónov eur pre firmy, ktoré sú spriaznené s politickou stranou Hlas,“ skonštatoval.
VIDEO TK Hnutia Slovensko na tému: Fico kryje Šaškov 800-miliónový biznis:
Hnutie opätovne apeluje na predsedu vlády
Podotkol, že Šaško svojimi krokmi spôsobil škody. „Je úplne evidentné, že následne všetky firmy, ktoré v tomto tendri uspeli, si budú uplatňovať škody voči štátu, voči ministerstvu zdravotníctva, nehovoriac o tom, že prevádzkovaním týchto bodov sú poverené firmy, ktoré to prevádzkovali doteraz a nemajú žiadne ďalšie povinnosti nakupovať, zlepšovať svoje personálne a materiálno-technické vybavenie a tým pádom im z cien, ktoré za túto službu dostávajú, plynú oveľa vyššie zisky,“ vysvetlil Krajčí. Reagoval aj na argumenty ministra, že o prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. Pýta sa, ako chce rezort vyhrať súd proti generálnej prokuratúre, keď je úplne evidentné, že postupoval v rozpore so zákonom.
Hnutie preto opätovne apeluje na predsedu vlády, aby Šaška odvolal. „My dnes vyzývame Fica, má poslednú šancu dnes na tejto vláde odvolať ministra zdravotníctva Kamila Šaška a dokázať, že nie je spojený s týmto tendrom, že nemá z tohto tendra nič. Ak to Fico dnes neurobí, priznal, že v tomto kšefte je namočený, že sa dohodli, rozdelili a na ľudí zahrali divadlo, že vraj tender je zrušený,“ skonštatoval poslanec za hnutie Michal Šipoš.
Opozícia žiada odchod Kamila Šaška
Žilinka v utorok (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora. Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže podľa neho rozhodnúť iba súd.
Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie ministra zdravotníctva. Fico reagoval, že ho právny názor generálneho prokurátora nevyrušil. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť.