K zrážke vlakov došlo na najmodernejšej trati: Ako funguje systém ETCS a prečo nezabránil nehode?

BRATISLAVA/PEZINOK – Slovenskom v nedeľu večer otriasla ďalšia vážna nehoda na železnici. Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky, pričom desiatky cestujúcich skončili v nemocniciach. Podľa prvých informácií bola príčinou nehody pravdepodobne jazda na červenú – situácia, ktorej má zabrániť moderný európsky systém ETCS. Ako funguje a prečo v tejto situácii k zrážke došlo?
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik potvrdil, že k zrážke došlo na najmodernejšej trati v krajine. „Jeden vlak bol na mieste, kde nemal byť. Nebudem predbiehať závery vyšetrovania, ale evidentne prešiel ten vlak na červenú a odišiel zo zastávky tam, kde nemal byť. Druhý rýchlik doňho zozadu rýchlosťou odhadom cez 100 kilometrov narazil,“ opísal. Ako podotkol, treba si počkať na závery vyšetrovania. "Nevieme či prišlo k technickej chybe, alebo k zlyhaniu ľudského faktora,“ dodal Bednárik.
Ako funguje systém, ktorý má zabrániť zrážke vlakov?
Na tratiach ako Bratislava – Žilina je nasadený Európsky systém riadenia vlakov (ETCS – European Train Control System). Ten má v praxi zabrániť práve situáciám, keď rušňovodič prejde cez návestidlo „Stoj“. Systém na trati komunikuje s počítačom vo vlaku. Ak vlak ide rýchlo a blíži sa k červenej, systém ho automaticky upozorní a v prípade potreby zastaví. ETCS sleduje polohu vlaku v reálnom čase, vyhodnocuje jeho rýchlosť a vzdialenosť od ďalších súprav.
Trať medzi Bratislavou a Pezinkom je síce vybavená systémom ETCS, no podľa Bednárika ho mal aktivovaný len jeden z vlakov – konkrétne rýchlik s lokomotívou „Gorila“. Druhá súprava, motorák smerujúci z Nitry, ho nepoužívala. To znamená, že systém nedokázal zasiahnuť, keď vlak prešiel cez červenú.
Systém ETCS je v súčasnosti len na približne 26 % hlavných tratí. Podľa ŽSR sú problémom pri implementácii ETCS najmä financie. Náklady na zavedenie systému len na hlavnú koridorovú sieť vrátane nutnej modernizácie zabezpečovacích a oznamovacích zariadení štátny podnik odhaduje približne na 1,2 až 1,4 miliardy eur. Doplnenie systému na zvyšné trate by si vyžiadalo ďalších približne 2,43 miliardy eur.
Vyšetrovanie nehody pri Pezinku má ukázať, či išlo o chybu človeka alebo techniky. Odborníci sa však zhodujú, že kým nebude moderný systém ETCS nielen na trati, ale aj v každom vlaku, riziko podobných incidentov sa nikdy celkom nevymaže.
Nehoda pri Pezinku si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.