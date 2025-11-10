Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Polícia sa zaoberá videom, ktoré hovorí o pokuse o únos dieťaťa v Trnave

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRNAVA - Polícia sa zaoberá videom zverejneným na sociálnej sieti zo soboty (8. 11.), v ktorom sa hovorí o pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v nedeľu (9. 11.) večer informovalo na sociálnej sieti.

Muža vo videu, ktorý hovorí, že jeho „známej v Trnave“ sa niekto pokúsil uniesť dieťa, polícia stotožnila. „Požiadame ho, aby k zverejneným informáciám podal vysvetlenie vrátane identifikácie svojej známej, o ktorej v príspevku hovorí,“ priblížila polícia.

Ozrejmila tiež, že takýto skutok nebol na polícii v Trnave nahlásený osobne ani telefonicky. „Je viac ako pravdepodobné, že ak by k takémuto incidentu skutočne došlo, matka dieťaťa by vec okamžite oznámila polícii a nie prostredníctvom ďalšej osoby na sociálnej sieti,“ doplnila.

Viac o téme: PolíciaVideoTrnavaÚnos dieťaťa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Blíži sa Black Friday!
Blíži sa Black Friday! Polícia vyzýva na ostražitosť pri online nakupovaní
Domáce
Ilustračné foto
Polícia pripomína používanie reflexných prvkov počas zníženej viditeľnosti
Domáce
Ilustračné foto
Španielska polícia zatkla vodiča kamióna hľadaného v Nemecku za pašovanie drog
Zahraničné
FOTO Polícia pátra po zlodejovi:
Polícia pátra po zlodejovi: FOTO Muž ukradol bicykel z priestorov železničnej stanice v Pezinku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku
Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku
Správy
Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Správy
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Správy

Domáce správy

FOTO Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!
Domáce
Polícia sa zaoberá videom,
Polícia sa zaoberá videom, ktoré hovorí o pokuse o únos dieťaťa v Trnave
Domáce
FOTO V niektorých okresoch Slovenska
V niektorých okresoch Slovenska sa v pondelok ráno môže vyskytnúť hmla
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: V týchto okresoch Slovenska hrozí v pondelok ráno hustá hmla
SHMÚ vydal výstrahu: V týchto okresoch Slovenska hrozí v pondelok ráno hustá hmla
Regióny

Zahraničné

V Magdeburgu sa začne
V Magdeburgu sa začne súdny proces s mužom, ktorý útočil na vianočných trhoch
Zahraničné
Za jediný deň preplávalo
Za jediný deň preplávalo Lamanšský prieliv 503 migrantov: Britská vláda zvažuje tvrdé opatrenia!
Zahraničné
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili z napomáhania nepriateľovi
Zahraničné
Donald Trump
Tvrdý krok Trumpovej vlády: Nariadila štátom, aby potravinovú pomoc nevyplácali v plnej výške
Zahraničné

Prominenti

Slávna moderátorka BOJUJE so
Slávna moderátorka BOJUJE so zákernou rakovinou prsníka: Rok po odstránení nádoru na mozgu!
Zahraniční prominenti
FOTO Už nevie ako zaujať?!
Už nevie ako zaujať?! Hviezda Gossip Girl opäť dráždi... HOLÉ prsia v čipke!
Zahraniční prominenti
Premiéra rodinnej komédie Lilo
Mirka Luberdová o RAKOVINE synčeka: Spoveď o najbolestivejšich rokoch!
Domáci prominenti
Drsný ROZCHOD Azry z
Drsný ROZCHOD Azry z Markízy: Ukázala MODRINOVÚ tvár... Jej EX tvrdí, že ona bila jeho!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev
Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev Baby Vangy: Čo nás čaká v roku 2026? Z jej slov behá mráz po chrbte!
Zaujímavosti
Storočný odkaz vyplavila voda:
Storočný odkaz vyplavila voda: Fľaša s listom od vojakov cestujúcich na front šokovala! Čo svetu odkázali?
Zaujímavosti
TRAPAS na halloweenskej párty:
TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť
Zaujímavosti
5 skorých rečových príznakov,
5 skorých rečových príznakov, ktoré môžu naznačovať riziko Alzheimerovej choroby
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)

Šport

Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si rozhodne vypýtala nomináciu na ZOH?
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si rozhodne vypýtala nomináciu na ZOH?
Reprezentácia
Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Ligue 1
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Reprezentácia
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Reprezentácia

Auto-moto

Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava

Kariéra a motivácia

Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá

Technológie

Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Bezpečnosť
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Veda a výskum
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Technológie
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Android

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho

Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň od 10. 11.-16.11.: Obdobie nečakaných obratov, hviezdy prinášajú zmeny, ktoré ste už dlho cítili v kostiach
Zábava
Horoskop na týždeň od 10. 11.-16.11.: Obdobie nečakaných obratov, hviezdy prinášajú zmeny, ktoré ste už dlho cítili v kostiach
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Domáce
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri Pezinku: V nemocniciach skončilo 79 ľudí
AKTUÁLNE Zrážka troch áut
Domáce
AKTUÁLNE Zrážka troch áut na D1 ochromila dopravu: 3-hodinové kolóny pred Bratislavou
Pri Pezinku sa zrazili
Domáce
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody

Ďalšie zo Zoznamu