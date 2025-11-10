Nešťastné cesty! Polícia zaznamenala za týždeň 258 dopravných nehôd, osem ľudí zomrelo

BRATISLAVA - Na území Slovenska zaznamenala polícia v uplynulom týždni (3. - 9. novembra) celkovo 258 dopravných nehôd. Ide o 68 nehôd viac než v rovnakom týždni roka 2024. Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (53) a najmenej v Trenčianskom kraji (8). Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V dôsledku dopravných nehôd prišlo o život osem osôb, čo je o šesť osôb viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzi obeťami boli šiesti chodci. Ťažko sa zranilo 14 osôb, čo predstavuje o tri osoby viac v porovnaní s rokom 2024,“ dodala hovorkyňa. Od začiatku roka do 9. novembra polícia zaznamenala celkovo 9892 dopravných nehôd, čo je o 28 viac ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb stúpol o 15, počet usmrtených dosiahol 195 osôb, čo je o 23 menej ako vlani.
Polícia upozorňuje všetkých vodičov
Polícia v súvislosti s jesenným a zimným obdobím upozorňuje všetkých vodičov na potrebu zvýšenej opatrnosti voči chodcom. „Znížená viditeľnosť, časté zrážky a mokré či klzké vozovky výrazne zvyšujú riziko dopravných nehôd, ktorých obeťami bývajú práve chodci,“ upozornila Vilhanová. Polícia preto apeluje na vodičov aby jazdili primeranou rýchlosťou a sledovali dianie na ceste aj jej okrajoch.