Zrážka vlakov pri Bratislave: PRVÉ informácie o príčine nehody!

BRATISLAVA - Príčina nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik.
„Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok - Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok - Cífer a Pezinok - Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu,“ informovali TASR zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Zamestnanci ZSSK - účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi.
Vlaky sa nezrazili čelne
Železničná doprava je v úseku nedeľnej večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená. Na mieste budú evakuovať cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Policajti na mieste intenzívne pomáhajú záchranným zložkám a vykonávajú všetky úkony smerujúce k záchrane života a zdravia cestujúcich osôb,“ uviedla Šimková. Premávku v okolí miesta zrážky vlakov v Pezinku aktuálne riadia a usmerňujú hliadky dopravnej polície. „Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej trpezlivosti a ohľaduplnosti a k rešpektovaniu pokynov polície,“ napísali bratislavskí policajti na sociálnej sieti. Z miesta nehody hlásia viacero zranených ľudí. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) priblížila, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený.
