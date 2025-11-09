Štát chce pomôcť s kúpou áut: Ponúka štedrý príspevok, má to však háčik! Kto o peniaze môže požiadať?

BRATISLAVA - Aj keď sú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím skúšaní, s empatiou či pochopením ľudí sa často nestretávajú. Pomoc s nástupom do MHD, neustále hľadanie výťahov či možností, ako sa dopraviť do práce či školy, je pre nich skúškou. No štát im chce uľahčiť už aj tak ťažkú situáciu a ponúka im pomocnú ruku. Akú a aké sú podmienky?
Slováci, ktorí majú v rodine sobu s ťažkým zdravotným postihnutím musia dennodenne prekonávať viaceré prekážky. Výzvou môže byť aj obyčajná cesta k lekárovi, ktorú bežný smrteľník absolvuje bez väčších problémov, rovnako ako cesta do práce či školy. Život by im mala uľahčiť pomoc od štátu, ktorú avizuje ministerstvo práce.
Kúpa auta je pre bežných ľudí samozrejmosťou a život bez neho si nevedia predstaviť. O to viac ho potrebujú práve osoby s ŤZP či ich rodinní príslušníci, aby si uľahčili už aj tak ťažkú situáciu. No nie každý si ich vzhľadom na náročné liečby, rehabilitácie a podobne, ktoré sú finančne náročné, môže dovoliť kúpiť aj auto. Štát chce preto ľuďom s ťažkým postihnutím poskytnúť finančný príspevok na kúpu auta. Pacienti však musia byť podľa posudku odkázaní na individuálnu prepravu. Treba však splniť viaceré podmienky a treba si dať pozor aj na lehoty.
Podmienky, ktoré treba splniť
Jednou z podmienok je napríklad to, aby osoba s ŤZP bola zamestnaná, prípadne plánovala nastúpiť do zamestnania, navštevovala školu či využívala sociálne služby. Medzi ne sa radia napríklad domovy sociálnych služieb či denné stacionáre. Ďalšou podmienkou je, že auto žiadateľ musí využívať minimálne dvakrát týždenne na cestu tam aj späť. Dobrou správou je, že o príspevok možno požiadať a žiadosť schváliť aj v prípade, že vozidlo kupuje viac osôb s ŤZP spoločne.
Štát myslel aj na prípady, kedy je cestovanie v MHD skôr problémom, ako pomocou. Ide napríklad o pacientov, ktorí majú ťažkú poruchu mobility, duševné poruchy, ktoré sú spojené s agresivitou a cestovanie verejnou dopravou by znamenal problém, pacienti s problémami so zvieračmi či tí, ktorí majú závažné imunologické poruchy.
„Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel,“ píšu na portáli ministerstva.
Ministerstvo zverejnilo aj podmienky, kedy už príspevok neposkytuje. Treba myslieť na to, že ak:
- vozidlo je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov
- príjem osoby s ŤZP presahuje päťnásobok životného minima (v roku 2025 1420,65 eura)
- auto bolo zakúpené ešte pred vydaním právoplatného posudku, na základe ktorého sa príspevok schvaľuje,
tak štát automaticky príspevok neschváli. Dôležitá je aj výška príspevku. Maximálna výška príspevku na kúpu auta je 13 277,58 €. Ak niekto vlastní či plánuje kúpiť auto s automatickou prevodovkou, je maximálna suma príspevku 16 596,96 eura. V takom prípade však musí spolu s predfaktúrou či faktúrou doložiť aj potvrdenie, že takéto auto potrebuje a je odkázaný na auto s automatickou prevodovkou a má vodičské oprávnenie.
Treba si dať pozor aj na lehoty a maximálnu sumu
"Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu. Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 26 555,14 €," upozornilo ministerstvo.
Ten, kto o príspevok požiada, má nárok na jeho výplatu po právoplatnom rozhodnutí príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Vyplatiť sa pritom dá v hotovosti, bezhotovostným prevodom na žiadosť žiadateľa, a to na účet banky žiadateľa, prípadne osoby, ktorú si na vyplatenie príspevku určí žiadateľ.
O finančný príspevok na kúpu auta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Žiadosť je možné podať aj elektronicky, ak je podpísaná elektronickým podpisom. Musí obsahovať aj stručné odôvodnenie, prečo žiadateľ príspevok potrebuje. Pred podaním žiadosti sa odporúča informovať priamo na úrade, aké dokumenty a potvrdenia je potrebné k žiadosti priložiť.
Rezort práce zároveň upozorňuje, že žiadateľ je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku. A to v prípade, ak vznikne prekážka na strane autobazáru či predajcu áut, ktorí to má v predmete činnosti. Okrem toho musí žiadateľ predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby uvedenej v prvom bode. Rovnako si treba dať pozor aj na lehoty pri zmene v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu. Žiadateľ má na nahlásenie takejto zmeny 8 dní.
"Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť, ak:
- pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla,
- sa osobné motorové vozidlo nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
- sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školu a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa tak nestalo.
Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok, ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel," uzavrelo ministerstvo.