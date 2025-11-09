Chlapček (2) skončil v bezvedomí! Môže za to TÁTO bežná chyba, mohlo to skončiť tragédiou

BRATISLAVA - Včasný zásah záchrannej zdravotnej služby priniesol šťastný koniec po dramatickej intoxikácii. Matka si všimla, že jej dvojročné dieťa je nezvyčajne ospalé a našla blister s bromazepamom označený detskými zúbkami. Rýchla reakcia rodičov a profesionálny zásah záchranárov zachránili dieťaťu život.
Vo večerných hodinách prišla minulý týždeň na tiesňovú linku výzva pre posádku rýchlej zdravotnej pomoci - približne dvojročné dieťa, podozrenie na intoxikáciu liekmi, nereaguje na podnety. Píše o tom stránka Edurescue.
Po príchode na miesto víta záchranárov vystrašená matka so staršími deťmi. Posádku vedú do detskej izby, kde na posteli leží malý chlapček. Na oslovenie nereagoval, oči otváral s námahou a jeho pohľad bol blúdivý. Matka v panike ukázala, že chlapec nedokáže sedieť – keď ho posadila, okamžite padol k podložke a zaspal.
Podľa výpovede rodiny sa dieťa hralo samo v izbe starších súrodencov. Asi po polhodine si matka všimla, že pri chôdzi sa potáca a reaguje oneskorene. Krátko na to zaspalo – čo bolo podozrivé, keďže bežne ho dostať do postele býva problém. Po chvíli hľadania príčiny objavili na zemi blister s liekom "bromazepam 1,5 mg", určený pre staršieho súrodenca. Z balenia chýbalo šesť tabliet. Na blistri boli navyše viditeľné malé odtlačky detských zúbkov – nie stopy po vylúpnutí, ale po vyhryzení.
Následne mu podali záchranári liek do žily a do jednej minúty po tom sa dieťa prebralo – otvorilo oči, začalo sa smiať, komunikovalo s matkou a prejavovalo záujem o okolité "hračky" – teda vybavenie záchranárov. Stav zostal stabilný počas celého transportu do nemocnice.
Prípad ako z učebnice, k tragédii mohla viesť bežná chyba
Prípad ako z učebnice, ktorý by mohol mať tragické následky, ak by sa okolnosti vyvinuli len o trochu inak. Keby dieťa lieky požilo tesne pred spaním, jeho život by mohol byť ohrozený. Rodičia si až spätne uvedomili, že po chvíli hry nastalo v izbe „podozrivé ticho“ – známe varovné znamenie, že sa deje niečo, čo by nemalo.
"Na dôležitosť skladovania liekov a liečiv je neustále vyvíjaná verejná osveta. Napriek tomu sa stále stretneme so situáciami, akou je aj táto, kedy k intoxikácii - náhodnej dôjde. Je veľmi dôležité, aby sme si všímali svoje deti, ich správanie dostatočne hodnotili a vedeli na vzniknutú situáciu reagovať. Samozrejmosťou by malo byť, aby skladovanie liekov, liečiv, chemikálií a iných potenciálnych rizík pre detičky bolo pod prísnou kontrolou," píše stránka. Rýchla reakcia rodiny a odborný zásah posádky RZP v tomto prípade zabránili tragédii.