Profesor zažaloval Ružinovskú polikliniku: Dôvodom bol TENTO poplatok

BRATISLAVA - Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol, že bratislavská Ružinovská poliklinika musí vrátiť pacientovi desaťeurový poplatok, ktorý od neho vyžadovala za röntgenové vyšetrenie. Prípad profesora Martina Plescha tak znovu otvoril tému nelegálnych poplatkov, ktoré zdravotnícke zariadenia neraz maskujú ako „služby recepcie“ či administratívne úkony.
Detaily k prípadu priniesol denník SME. Profesor Martin Plesch zažaloval Ružinovskú nemocnicu za poplatok pred poskytnutím RTG vyšetrenia, ktorý nazývala „poplatok za služby recepcie“ – a uspel. Poplatok bol nezákonný, rozhodol súd a nariadil poliklinike vrátiť Pleschovi desať eur, pripočítať úroky z omeškania a uhradiť aj trovy konania vo výške 62,88 eura.
Poliklinika tvrdí, že rozhodnutie ešte neobdržala, a preto sa k nemu oficiálne nevyjadrí. Do 15 dní môže podať odpor, no situáciu jej sťažuje aj zverejnený právny názor ministerstva zdravotníctva a bývalej šéfky zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja Jany Ježíkovej. Obe inštitúcie už v októbri pripomenuli, že podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti poplatkom je neprípustné bez ohľadu na to, ako sa platba nazve.
Profesor Plesch zaplatil za röntgen dvakrát po päť eur. Hoci samotná suma je nízka, považuje ju za dôležitý precedens. „Ak sa bude tolerovať porušovanie zákona v jednej oblasti, veľmi rýchlo sa to rozšíri aj inde,“ upozorňuje. Pripomína tiež, že ak by sa podobné poplatky vyberali systematicky, mohlo by ísť o tisíce eur mesačne. Poliklinika v minulosti popierala, že by RTG vyšetrenie podmieňovala zaplatením poplatku, pacient však tvrdí, že bez úhrady by ho na röntgen neposlali. „Opakovane som sa pýtal, či musím poplatok zaplatiť – aj na ‚recepcii‘, aj v pokladnici. Odpoveď bola, samozrejme, že áno. Že ak sa mi nepáči, mám ísť na RTG inam," uviedol pre SME Plesch. "Toto sú ich obľúbené finty,“ reagoval na to Plesch.
Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že zdravotná starostlivosť hradená poisťovňou musí byť dostupná bez akýchkoľvek skrytých bariér. Poplatky za manažment pacienta, recepciu či administratívu sú v takýchto prípadoch nelegálne, aj keby ich vyberala externá firma alebo iné organizačné zložky zariadenia. Ježíková upozorňuje, že pacienti sa často domôžu bezplatného ošetrenia až po tom, čo energicky reklamujú postup personálu.
Verejný ochranca práv spustil prieskum zameraný na poplatky v zdravotníctve
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský spustil v októbri celoslovenský prieskum zameraný na posúdenie transparentnosti, zákonnosti a spravodlivosti systému poplatkov v zdravotníctve. Reaguje tak na zvyšujúci sa počet sťažností na úhradu poplatkov a spoluúčasti za zdravotné výkony. Závery a odporúčania chce zverejniť do konca marca 2026.
„Z podnetovej činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv sú mi známe nielen prípady reálnej nedostupnosti niektorých zdravotných výkonov, ktoré majú byť plne uhrádzané zo zdravotného poistenia, ale aj prípady kreativity mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri tvorbe ich cenníkov. Zvyšujúci sa počet podnetov ma primäl k tomu, aby som začal celoslovenský prieskum zameraný na posúdenie transparentnosti, zákonnosti a spravodlivosti systému poplatkov v zdravotníctve,“ uviedol Dobrovodský.
V prieskume sa zameria na zber údajov od samosprávnych krajov. „Keďže štát poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezabezpečuje priamo, ale prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, jeho úlohou, okrem vytvorenia vhodných podmienok pre činnosť takýchto subjektov, je aj vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti týmito subjektami. Dozorná pôsobnosť nad plnením niektorých povinností v oblasti zdravotnej starostlivosti je zverená okrem iných orgánov aj samosprávnym krajom,“ vysvetlil hovorca VOP Branislav Gigac.
VOP sa chce v prieskume zamerať na to, ako prebieha výkon dohľadu nad poskytovateľmi v oblasti dodržiavania cenníkov, či sa kontroly vykonávajú formou utajenej kontroly (tzv. mystery shopping, resp. pacienta v utajení) alebo či sa vyskytli prípady, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neoprávnene účtoval poplatok za výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia. Závery a odporúčania prieskumu budú predstavené verejnosti do konca marca roku 2026 s cieľom zvýšiť právnu istotu a ochranu pacientov, presadiť zrozumiteľnosť a spravodlivosť v oblasti poplatkov, posilniť dohliadacie mechanizmy a koordináciu medzi inštitúciami a podnietiť verejnú diskusiu a politickú reakciu.