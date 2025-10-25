Kuriózny výjazd záchranárov: V malej chatrči, bordeli a mimo cesty! TOTO zistili po príchode na miesto činu

BRATISLAVA - Práca záchranárov je skôr poslaním, ako zamestnaním. Záchranári totiž poväčšinou riešia ťažké prípady, ktoré si vyžadujú rýchlu akciu. Avšak, niektoré prípady sú ozaj kuriózne. Jeden taký nedávno zverejnili na sociálnej sieti na stránke Edurescue, zameranej na vzdelávanie v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti. O čo išlo?
Celé sa to udialo nedávno v nočných hodinách na nezverejnenom mieste. Záchranári boli zavolaní k cca 40-ročnej žene, ktorá mala byť v bezvedomí, pričom oznamovateľ upozornil aj na chrčivé dýchanie. Problémom bola cesta k miestu, kde sa žena nachádzala - bolo mimo cestnej komunikácie, volajúci čakal sanitku asi 300 metrov od miesta činu. Záchranári si museli zo sanitky zobrať potrebné vybavenie, ako napríklad brašňu, monitor vitálnych funkcií, kyslík či odsávačku. Uvažovali aj o požiadanie o pomoc polície, keďže transportné pomôcky nechali v aute, následne sa však s oznamovateľom dohodli, že ich volať nebudú. Dôvodom bola aj pozitívna drogová minulosť pacientky.
"Cestička začína po prejdení popod plynové potrubie a vedie popri koľajniciach. Je posiata odpadom, exkrementami. Svietime si dvoma čelovkami a baterkou. Prechádzame okolo dvoch štekajúcich psov za provizórnym plotom. Volajúci udáva, že s pacientkou ešte o 22:00 komunikoval, potom ju našiel o necelých 5 hodín v bezvedomí, divne dýchala. Je užívateľkou drog, spomína metadón. V minulosti užívala aj benzodiazepíny a iné. Na konci cestičky sa nachádza provizórne obydlie asi 5x5 metrov, zrejme pozbíjané z dreva, vchod zahalený závesom. Bez osvetlenia," napísali v správe z daného výjazdu. Ako dodali, vnútri v chatrči sa nachádzali haldy vecí a odpadu, medzi ktorými sa na matraci na pravom boku k stene nachádzala obézna postava ženského pohlavia. Išlo o spomínanú pacientku.
"Prístup ku nej má komfortne maximálne jeden človek, dvaja s veľkým kompromisom. Lekár pristupuje ku nej, bez reakcie na oslovenie, na algiu, na chladnej periférii pulzácie necítiť, tvár s modrou maskou, z úst aj nosa vytekajú zvratky tmavohnedej farby, prítomná spontánna dychová aktivita - bradypnoe asi 4 hlboké chrčivé nádychy za minútu, prvotne imponujúce gaspingu, ale centrálne cítiť pulz," dodali zasahujúci odborníci z výjazdu.
Slabé dýchanie a bezvedomie
Edurescue popísalo aj postup záchranárov. Ako uviedli, pacientke, ktorá ležala na boku, zaviedli pre slabé dýchanie ústny vzduchovod, následne jej z úst odsávali zvratky. Zistili, že slabo dýcha, záchranári napočítali 4 nádychy za minútu. Bežný dospelý človek v pokoji dýcha rýchlosťou 12 až 16 nádychov za minútu. Na prst pacientke zaviedli pulzný oxymeter, ktorý jej nameral saturáciu krvi 18 percent. Bežne má byť 98-100 percent. Aj keď bola podľa záchranárov kvalita signálu prístroja nízka, pacientka bola zjavne hypoxická, teda trpí nedostatkom kyslíka. "Hrudník sa zdvíha symetricky, bilat. počuteľné vrzgoty (možná aspirácia) podaný O2 maskou s rezervoárom, pre obmedzené množstvo O2 na mieste prietok redukovaný na 6-8l/min, SpO2 postupne stúpa na 60%, neskôr 70%. Pre kontinuálne vytekanie zvratkov nutné opakované odsávanie," vysvetlili záchranári. Inými slovami, po prvom ošetrení stúpla pacientke saturácia na 60 až 70 percent, no naďalej neustále zvracala.
Záchranári vyhodnotili, že GCS, teda Glasgow coma scale je tri. Ide o stupnicu, ktorá hodnotí stav vedomia pacienta, hodnota 3 uvádza ťažkú poruchu vedomia. Pacientka mala aj zvýšení cukor na hodnotu 13, bežne u zdravých ľudí je do 6. Pacientku detailne skontrolovali a zistili, že na tele nemá žiadne viditeľné zranenia. "Anamnesticky volajúci nevie či sa na niečo lieči, lieky neberie žiadne, známu alergiu nikdy nespomínala. Vzhľadom na anamnézu užívania metadónu a klinický obraz podaný Naloxone 0,8 mg i.o. V minulosti užívala benzodiazepíny, toho času ich podiel nemožno vylúčiť, preto podaný Flumazenil 0,4 mg i.o. Po podanej liečbe dochádza k zlepšeniu dýchania RR 8-10/min, vedomie nezmenené. Podaný kryštaloid 500 ml. Za účelom transportu privolaná RZP. Spolu s posádkou RZP prichádza aj okoloidúca policajná hliadka, ktorú upútali dve stojace sanitky v im dobre známej lokalite. Pred transportom opakovaný Naloxone 0,8 mg i.o. Transport z chatrče ku sanitke za monitoringu vitálnych funkcii na boarde v polohe na boku," upozornili záchranári.
Mala v sebe drogy
Pri presune k sanitke a po podaní liečby pacientka dýchala spontánne, rýchlosťou 20-25 nádychov za minútu, no stále občasne zvracala a nebola pri plnom vedomí a na otázky záchranárov odpovedá jednoslovne a nezrozumiteľne. Záchranári následne pacientku naložili do sanitky a do 10 minút boli s ňou v najbližšej nemocnici. "Cesta bez komplikácii. V nemocnici potvrdená intoxikácia metadónom a benzodiazepínmi. Metabolická acidóza," uzavreli záchranári s tým, že pacientka trpela stavom, pri ktorom sa znižuje pH krvi pod normálnu hodnotu.